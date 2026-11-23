ETV Bharat / state

We Will..Do It के नारे के साथ 'फैटी लिवर मुक्त रांची' अभियान शुरू, प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके सरीन भी शामिल

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 'फैटी लिवर मुक्त रांची' बनाने का यह अभियान बेहद खास है. प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके शरीन की दी गयी जानकारी और उनकी सलाह बेहद महत्वपूर्ण है.

'फैटी लिवर मुक्त रांची' अभियान शुरू (ETV BHARAT)

मंच पर दिखी असहजता

मंच संचालन प्रोटोकॉल की अनदेखी से कुछ देर के लिए मंच पर असहजता दिखी दीं. जब पूर्व राज्यसभा अजय मारू ने राज्यपाल के संबोधन के बिना ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए रांची मेयर को आमंत्रित कर दिया, लेकिन गलती का अहसास होते ही अजय मारू ने खेद व्यक्त करते हुए संबोधन के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया.

PM मोदी के FIT INDIA के सपनों को पूरा करेंगे: संजय सेठ

फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में रांची के सांसद और देश के रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने 2023 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत पदक तालिका में टॉप-3 में रहे. यही डॉ. मनसुख मंडविया की चाहत है. संजय सेठ ने कहा कि ILBS के निदेशक और प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके शरीन को लिवर का भगवान कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी.

रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 'फिट इंडिया'. रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि शराब पीने से तो लिवर खराब होता ही है लेकिन बिना शराब सेवन के भी लिवर खराब हो रहा है. रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि CCL के सहयोग छह करोड़ की लागत से 4 स्क्रीनिंग गाड़ियों से फैटी लिवर की जांच होगी.

रांची से शुरू हुआ फैटी लिवर मुक्त अभियान डॉ. मनसुख मंडविया

एक जनप्रतिनिधि का काम रोड बनाना और ड्रेनेज बनाना नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी है. केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने फैटी लिवर मुक्त रांची बनाने का अभियान शुरू किया. संडे विथ साइकिल जरूरी है, क्योंकि आज का युवा मोबाइल और कंप्यूटर पर उंगली तो चलाता है लेकिन साइकिल पर पैर नहीं चलाता है. केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने बताया कि हमें हाथ की उंगलियों के साथ-साथ अपना पैर भी चलाने होंगे.

रांची से शुरू हुआ फैटी लिवर मुक्त अभियान का संदेश पूरे देश में जाएगा. हर सोसाइटी, गांव-गांव और शहर-शहर फैटी लिवर स्क्रीनिंग बैन पहुंची है. डॉ. मनसुख मंडविया ने बताया कि अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना जरूरी है, हमें यह समझना होगा कि हमारा पेट भोजन के लिए है यह कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है. हमें तय करना होगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह हमें तय करना होगा.

क्यों जरूरी है फैटी लिवर की स्क्रीनिंग

डॉ. शरीन ने बताया कि डायबिटीज एक तरह की लिवर की बीमारी है. कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेने से कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदेमंद है. लिवर में सर प्लस फैट से नपुंसकता होती है. लिवर में फैट घटाने से उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाती है. डॉ. एसके शरीन ने बताया कि 3 महीने में फैटी लिवर मुक्त हुआ जा सकता है, जितनी भी NCD है, उस सब का जुड़ाव लिवर और जीन से है. अपने माता-पिता को चयन करना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपनी जीवन चर्या को जरूर बदल सकते हैं.