We Will..Do It के नारे के साथ 'फैटी लिवर मुक्त रांची' अभियान शुरू, प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके सरीन भी शामिल
रांची में We Will..Do It के नारे के साथ 'फैटी लिवर मुक्त रांची' अभियान शुरू हुआ. रिपोर्ट- उपेंद्र कुमार.
Published : November 23, 2026 at 6:59 PM IST
रांची: केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ की पहल पर सोमवार से 'फैटी लिवर मुक्त रांची' अभियान की शुरुआत हुई. राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, केंद्रीय खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्री डॉ. मनसुख मंडविया और लिवर रोग विशेषज्ञ पद्मभूषण डॉ. एसके शरीन, सिविल सर्जन डॉ. अमरेंद्र प्रसाद के साथ-साथ मेयर रौशनी खलखो, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल ने हरी झंडी दिखाकर दो अत्याधुनिक फैटी लिवर स्क्रीनिंग वाहन अभियान की शुरुआत की.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि 'फैटी लिवर मुक्त रांची' बनाने का यह अभियान बेहद खास है. प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके शरीन की दी गयी जानकारी और उनकी सलाह बेहद महत्वपूर्ण है.
मंच पर दिखी असहजता
मंच संचालन प्रोटोकॉल की अनदेखी से कुछ देर के लिए मंच पर असहजता दिखी दीं. जब पूर्व राज्यसभा अजय मारू ने राज्यपाल के संबोधन के बिना ही धन्यवाद ज्ञापन के लिए रांची मेयर को आमंत्रित कर दिया, लेकिन गलती का अहसास होते ही अजय मारू ने खेद व्यक्त करते हुए संबोधन के लिए राज्यपाल को आमंत्रित किया.
PM मोदी के FIT INDIA के सपनों को पूरा करेंगे: संजय सेठ
फैटी लिवर मुक्त रांची अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में रांची के सांसद और देश के रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने 2023 में कॉमनवेल्थ गेम में भारत पदक तालिका में टॉप-3 में रहे. यही डॉ. मनसुख मंडविया की चाहत है. संजय सेठ ने कहा कि ILBS के निदेशक और प्रख्यात लिवर रोग विशेषज्ञ डॉ. एसके शरीन को लिवर का भगवान कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी.
दरभंगा हाउस (सीसीएल), राँची में आयोजित ‘फैटी लिवर फ्री राँची अभियान’ के शुभारंभ समारोह में सम्मिलित हुआ। बदलती जीवनशैली के कारण फैटी लिवर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बन रहा है। समय पर जाँच, संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम से इससे बचाव संभव है। https://t.co/QX1hrnXRZm— Governor of Jharkhand (@jhar_governor) November 23, 2026
रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है 'फिट इंडिया'. रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि शराब पीने से तो लिवर खराब होता ही है लेकिन बिना शराब सेवन के भी लिवर खराब हो रहा है. रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि CCL के सहयोग छह करोड़ की लागत से 4 स्क्रीनिंग गाड़ियों से फैटी लिवर की जांच होगी.
रांची से शुरू हुआ फैटी लिवर मुक्त अभियान डॉ. मनसुख मंडविया
एक जनप्रतिनिधि का काम रोड बनाना और ड्रेनेज बनाना नहीं बल्कि सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी है. केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने फैटी लिवर मुक्त रांची बनाने का अभियान शुरू किया. संडे विथ साइकिल जरूरी है, क्योंकि आज का युवा मोबाइल और कंप्यूटर पर उंगली तो चलाता है लेकिन साइकिल पर पैर नहीं चलाता है. केंद्रीय युवा एवं खेल मंत्री ने बताया कि हमें हाथ की उंगलियों के साथ-साथ अपना पैर भी चलाने होंगे.
रांची से शुरू हुआ फैटी लिवर मुक्त अभियान का संदेश पूरे देश में जाएगा. हर सोसाइटी, गांव-गांव और शहर-शहर फैटी लिवर स्क्रीनिंग बैन पहुंची है. डॉ. मनसुख मंडविया ने बताया कि अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना जरूरी है, हमें यह समझना होगा कि हमारा पेट भोजन के लिए है यह कोई डंपिंग स्टेशन नहीं है. हमें तय करना होगा कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, यह हमें तय करना होगा.
क्यों जरूरी है फैटी लिवर की स्क्रीनिंग
डॉ. शरीन ने बताया कि डायबिटीज एक तरह की लिवर की बीमारी है. कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवा लेने से कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदेमंद है. लिवर में सर प्लस फैट से नपुंसकता होती है. लिवर में फैट घटाने से उम्र 5 से 10 साल बढ़ जाती है. डॉ. एसके शरीन ने बताया कि 3 महीने में फैटी लिवर मुक्त हुआ जा सकता है, जितनी भी NCD है, उस सब का जुड़ाव लिवर और जीन से है. अपने माता-पिता को चयन करना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपनी जीवन चर्या को जरूर बदल सकते हैं.
डॉ. शरीन ने बताया कि अब जरूरत है कि झारखंड में स्कूल स्तर से ही स्वास्थ्य और फैटी लिवर से जुड़ी जानकारी को सिलेबस में शामिल करें. डॉ. माता- पिता, दादा-दादी को मोटापा, डायबिटीज, बीपी, हार्ट, किडनी ओर लिवर डिजीज, कैंसर, पाली सिस्ट ओवरी रहा हो, तो खतरा बढ़ जाता है.
स्वस्थ युवा, सशक्त भारत 🇮🇳 आज रांची में 'फैटी लीवर फ्री रांची अभियान' के शुभारंभ में शामिल हुआ और फैटी लीवर स्क्रीनिंग बस को फ्लैग ऑफ किया। प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की प्रेरणा से शुरू हुई यह पहल 'स्वस्थ युवा, स्वस्थ भारत' के संकल्प को नई गति देगी। 📍रांची, झारखंड https://t.co/5llfmD786B— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) November 23, 2026
हर स्कूल-कार्यालय में W zone
डॉ. शरीन ने सलाह दी कि Weight एंड waist zone हर स्कूल और कार्यालय में होना चाहिए. इसके अलावा हर दिन वर्जिश करना. हर 5 KM पर ओपन जिम होनी चाहिए.
ग्रीन किचिन बनाए
डॉ. शरीन ने आह्वान किया है कि वह अपने किचिन को ग्रीन किचिन बनाये. हर दिन मिलेट्स, कलर सब्जियां, टमाटर, अमला को आहार में शामिल करें. वजन के हिसाब से 50% से ज्यादा अनकुक्ड खाना खाएं.
कब डॉक्टरर्स के पास जाएं
डॉ. एसके शरीन ने बताया कि जब फैटी लिवर 2-3 हो. ब्लड की ALT 40 IU/ML से ज्यादा हो, प्लेटलेट्स 1 लाख से कम हो और बीपी, शुगर हो तो डॉक्टरर्स से मिलकर सलाह जरूर लें.
रांची को फैटी लिवर मुक्त बनाने लिया है संकल्प: मेयर
रांची की मेयर रौशनी खलखो ने फैटी लिवर मुक्त राँची अभियान के लिए रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ और डॉ एस के शरीन को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज रांची ने फैटी लिवर मुक्त करने का संकल्प लिया है.
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