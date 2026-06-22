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FAthers Day:पिता के त्याग ने लिखी सफलता की इबारत: मजदूरी और गिरवी खेतों से तहसीलदार-एसआई तक का सफर

फादर्स डे पर अक्सर पिता के प्रेम और त्याग की चर्चा होती है, लेकिन प्रतापगढ़ जिले की दो कहानियां इस बात का जीवंत उदाहरण हैं कि पिता केवल परिवार का मुखिया नहीं, बल्कि बच्चों के सपनों का सबसे मजबूत आधार भी होता है. आर्थिक तंगी, अभाव और कठिन परिस्थितियों के बावजूद दो पिताओं ने अपने बेटों की शिक्षा को कभी रुकने नहीं दिया. आज उनके बेटे सरकारी सेवा में महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर उनके संघर्ष को सम्मान दे रहे हैं. दलोट तहसील क्षेत्र के ग्राम उंठेल निवासी अर्जुन मीणा ने मजदूरी और खेती कर परिवार का पालन-पोषण किया.

प्रतापगढ़: फादर्स डे पर जिले से दो ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सामने आई हैं, जो बताती हैं कि एक पिता का त्याग और संघर्ष किस तरह बच्चों की सफलता की नींव बनता है. किसी ने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने खेत गिरवी रख दिए तो किसी ने मजदूरी कर फीस जुटाई, लेकिन हालात के आगे कभी हार नहीं मानी. आज उन्हीं संघर्षों का परिणाम है कि एक बेटा राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर है तो दूसरा राजस्थान तहसीलदार सेवा में अधिकारी बनकर परिवार, समाज और जिले का नाम रोशन कर रहा है.

सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने अपने बेटे देवीलाल मीणा की पढ़ाई को प्राथमिकता दी. जब आर्थिक संकट गहराया तो उन्होंने खेत तक गिरवी रख दिए, लेकिन बेटे की शिक्षा नहीं रुकने दी. देवीलाल ने भी पिता के त्याग को व्यर्थ नहीं जाने दिया. उन्होंने बीए और बीएड की पढ़ाई पूरी की तथा पहले कांस्टेबल, शिक्षक और ग्राम विकास अधिकारी जैसे पदों पर चयनित हुए. वर्ष 2021 में उनका पुलिस सब इंस्पेक्टर बनने का सपना पूरा हुआ. वर्तमान में वे उदयपुर जिले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

पर्यावरण संरक्षण में है रुचि: देवीलाल न केवल अपने परिवार बल्कि गांव के युवाओं के लिए भी प्रेरणा बने हुए हैं. वे युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, नशामुक्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करते हैं. पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी उनकी विशेष सोच है और वे जन्मदिन जैसे अवसरों पर पौधरोपण का संदेश देते हैं.

खुद अभावों में रहे बेटे की फीस भरी: दूसरी ओर बड़वास कलां गांव निवासी कचरूलाल निनामा की कहानी भी किसी प्रेरणा से कम नहीं है. गरीबी के कारण वे स्वयं दसवीं कक्षा से आगे नहीं पढ़ सके, लेकिन उन्होंने अपने बेटे नारायणलाल के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने का संकल्प लिया. मजदूरी और खेतों में काम कर उन्होंने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाया. कई बार खुद अभावों में रहे, लेकिन बेटे की फीस और शिक्षा में कभी कमी नहीं आने दी. कचरूलाल बताते हैं कि जब नारायणलाल आठवीं कक्षा में थे, तब एक शिक्षक ने उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए उन्हें आगे पढ़ाने की सलाह दी थी. उसी दिन से उन्होंने तय कर लिया कि चाहे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, बेटे की पढ़ाई नहीं रुकेगी. रात में चिमनी की रोशनी में बेटे को पढ़ते देखना और उसकी पढ़ाई की चिंता करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था. बाद में नारायणलाल को प्रतापगढ़ के प्रतिभावान छात्रावास में प्रवेश दिलाया गया, जहां से उनकी सफलता की राह और मजबूत हुई.आज नारायणलाल निनामा राजस्थान तहसीलदार सेवा में अधिकारी हैं.

पिता ही सबसे बड़े साहब: वे कहते हैं कि लोग उन्हें साहब कहकर बुलाते हैं, लेकिन उनके लिए उनके पिता ही सबसे बड़े साहब हैं. उनकी सफलता के पीछे पिता की मेहनत, त्याग और विश्वास की सबसे बड़ी भूमिका है. फादर्स डे पर ये दोनों कहानियां समाज को यह संदेश देती हैं कि संसाधनों की कमी कभी भी सफलता की राह में स्थायी बाधा नहीं बन सकती. माता-पिता का विश्वास, त्याग और संघर्ष साथ हो तो साधारण परिवारों के बच्चे भी असाधारण उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.