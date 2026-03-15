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पिता ने बेटे को मार डाला, जांजगीर चांपा के पामगढ़ की घटना, आरोपी गिरफ्तार

आरोपी की पत्नी पति से परेशान होकर अपनी बेटियों के साथ मायके में रहती है. बेटा आरोपी पिता के साथ रहता था.

FATHER KILLED SON
बेटे को नहर में डुबो दिया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 15, 2026 at 10:04 AM IST

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जांजगीर चांपा: पामगढ़ थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने ही जिगर के टुकड़े का कत्ल कर दिया. मृतक बच्चे की उम्र 7 साल थी. पुलिस के मुताबिक आरोपी बच्चे को बहला फुसलाकर साइकिल से नहर किनारे ले गया, जहां आरोपी ने उसे पानी में डुबा दिया. बच्चे की मौत के बाद आरोपी ने अपनी पत्नी को बताया कि बेटे की मौत हो गई है.

पिता ने ली बेटे की जान

पत्नी ने जब पति से बार बार घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने अलग-अलग बातें बच्चे की मौत को लेकर बताई. जिसके बाद पत्नी को पति पर शक हो गया. पत्नी ने इस बात की शिकायत पामगढ़ थाने में जाकर की. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की. पुलिस की पूछताछ में आरोपी टूट गया और उसने बच्चे के कत्ल का गुनाह कबूल कर लिया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि बच्चे को जबरन पानी में डुबाया गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)

बेटे को नहर में डुबो दिया

आरोपी पति पामगढ़ थाना के भिलौनी गांव में रहता है. आरोपी अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट किया करता था. इसकी वजह से उसकी पत्नी अपनी 2 बेटियों के साथ अपने मायके में रहती है. आरोपी पति के साथ उसका 7 साल का बेटा उसके साथ रहता था. 13 मार्च को आरोपी पिता ने बच्चे को साइकिल पर बिठाया और उसे रात 2 बजे नहर पर ले गया. नहर पर ले जाकर उसने पानी में बेटे को डुबो दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बच्चे की मौत के बाद आरोपी ने पत्नी को बताया कि उसके बेटे की मौत पानी में डूबने से हो गई है.

गांव वालों ने भी बताया कि आरोपी अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया करता था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी मायके में रहती थी. पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी पति अक्सर पत्नी को फोन पर धमकी भी दिया करता था. आरोपी कहता था कि वो उसके बेटे को मार देगा और अपनी भी जान दे देगा.

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