बेटी का रिश्ता तय करने जा रहे पिता की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, बेटा घायल

लखनऊ: काकोरी इलाके में रविवार को सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक बेटे के साथ स्कूटी से उन्नाव के हसनगंज जा रहे थे. जहां स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई. पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया. हादसे में पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



​बेटी का रिश्ता देखने जा रहे थे: पुलिस के अनुसार ​पारा के कामाख्या देवी मंदिर के पास रहने वाले दुखी शर्मा (55) गढ़ी कनौरा की एक प्लाई फैक्ट्री में मजदूरी करते थे. अपने बेटे मुकेश के साथ स्कूटी से उन्नाव के हसनगंज जा रहे थे. वह छोटी बेटी के लिए रिश्ता पक्का करने के लिए घर से निकले थे. इस दौरान ​मोहान रोड पर उनकी स्कूटी अनियंत्रित हो कर सड़क पर गिर गई. इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने दुखी शर्मा को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में मुकेश घायल हो गया. ​हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया. मौके पर पहुंची काकोरी पुलिस ने ट्रक को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है.



इंस्पेक्टर सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

