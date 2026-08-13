लखनऊ में सौतेली बेटी का यौन शोषण कर रहा था पिता, मां ने कराया जबरन अबॉर्शन, माता-पिता पर FIR
साल 2022 में घरवालों ने उसकी शादी करवा दी. लेकिन सौतेले पिता ने तलाक कराकर फिर से उसे प्रताड़ित करने लगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 3:24 PM IST
लखनऊ: गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र के मलेसेमऊ स्थित एक कॉलोनी की रहने वाली युवती ने अपने सौतेले पिता पर यौन शोषण करने और मां पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कलयुगी मां और सौतेले पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.
पीड़िता के मुताबिक, जब वह महज छह साल की थी, तब उसकी मां ने उसके जैविक पिता से तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली. मां अपने साथ पीड़िता और तीन अन्य भाई-बहनों को लेकर सौतेले पिता के घर चली आई.
आरोप है कि जब पीड़िता करीब 12 साल की हुई, तब से सौतेला पिता उसके साथ हैवानियत करने लगा. बच्ची ने जब अपनी आपबीती मां को बताई, तो मां ने बेटी का साथ देने के बजाय आरोपी पति का पक्ष लिया और खामोश रही.
पीड़िता का आरोप है कि साल 2022 में घरवालों ने उसकी शादी करवा दी. लेकिन हवस में अंधे सौतेले पिता की नीयत फिर भी नहीं बदली. उसने दबाव बनाकर कुछ ही दिनों में उसका तलाक करवा दिया और फिर से उसे घर में रखकर प्रताड़ित करने लगा.
पीड़िता ने 2023 में थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इससे तंग आकर 2024 में उसने घर छोड़ दिया और बाहर नौकरी करने लगी. घर से दूर रहने के दौरान पीड़िता ने एक अन्य युवक से कोर्ट मैरिज कर ली और महोबा जाकर रहने लगी. जब वह गर्भवती हुई, तो मां ने उसके पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया.
इसके बाद पीड़िता की मां ने बेटी को प्यार और सुहानी बातों से झांसे में लेकर वापस लखनऊ बुलाया और उसकी मर्जी के खिलाफ गर्भपात करवा दिया. जब पीड़िता के पति को अबॉर्शन की जानकारी मिली, तो उसने आहत होकर कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल कर दी. पूरी तरह से बेसहारा और प्रताड़ित होने के बाद पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और गोमतीनगर विस्तार थाने पहुंचकर पुलिस को पूरी आपबीती बताई.
गोमतीनगर विस्तार इंस्पेक्टर गौरव बाजपेई ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर सौतेले पिता और मां के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और जबरन गर्भपात की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की गहनता से पड़ताल कर रही है.
युवती ने अपने सौतेले पिता पर 12 साल की उम्र से दुष्कर्म करने और मां पर जबरन गर्भपात कराने का केस दर्ज कराया है. सौतेले पिता ने निकाह के बाद दबाव बनाकर तलाक भी कराया था. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
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