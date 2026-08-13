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लखनऊ में सौतेली बेटी का यौन शोषण कर रहा था पिता, मां ने कराया जबरन अबॉर्शन, माता-पिता पर FIR ​

लखनऊ: गोमतीनगर विस्तार थाना क्षेत्र के मलेसेमऊ स्थित एक कॉलोनी की रहने वाली युवती ने अपने सौतेले पिता पर यौन शोषण करने और मां पर गर्भपात कराने का आरोप लगाया है. पीड़िता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने कलयुगी मां और सौतेले पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.



​पीड़िता के मुताबिक, जब वह महज छह साल की थी, तब उसकी मां ने उसके जैविक पिता से तलाक ले लिया और दूसरी शादी कर ली. मां अपने साथ पीड़िता और तीन अन्य भाई-बहनों को लेकर सौतेले पिता के घर चली आई.

आरोप है कि जब पीड़िता करीब 12 साल की हुई, तब से सौतेला पिता उसके साथ हैवानियत करने लगा. बच्ची ने जब अपनी आपबीती मां को बताई, तो मां ने बेटी का साथ देने के बजाय आरोपी पति का पक्ष लिया और खामोश रही.

​पीड़िता का आरोप है कि साल 2022 में घरवालों ने उसकी शादी करवा दी. लेकिन हवस में अंधे सौतेले पिता की नीयत फिर भी नहीं बदली. उसने दबाव बनाकर कुछ ही दिनों में उसका तलाक करवा दिया और फिर से उसे घर में रखकर प्रताड़ित करने लगा.

पीड़िता ने 2023 में थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. इससे तंग आकर 2024 में उसने घर छोड़ दिया और बाहर नौकरी करने लगी. ​घर से दूर रहने के दौरान पीड़िता ने एक अन्य युवक से कोर्ट मैरिज कर ली और महोबा जाकर रहने लगी. जब वह गर्भवती हुई, तो मां ने उसके पति पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया.