बस्ती में बाइक सवार पिता और दो बेटियों की हादसे में मौत
कासगंज में बाइक सवार दंपती को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, पत्नी की मौत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 12:50 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 1:56 PM IST
बस्ती: गौर थाना क्षेत्र के कोठवा गांव में रविवार भोर में एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. पिता और दो बेटियों की हादसे में मौत हो गई. वहीं कासगंज में बाइक सवार दंपती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौत हो गई.
पुलिस के मुताबिक, गौर थाने में ग्राम चौकीदार राजेश यादव (38) अपनी दो बेटियों शिवांगी (8) और मानवी (5) के साथ घर लौट रहे थे. तीनों बाइक पर थे. तभी एक अनियंत्रित ट्रक काल बनकर सामने आ गया. बाइक सवार पिता और दोनों मासूम बेटियां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे तीनों छिटककर एक गहरे गड्ढे में जा गिरे. दुखद यह कि ट्रक भी उन पर पलट गया.
हादसा इतना भयानक था कि जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए. अंधेरे और हादसे की भयावहता के बीच चारों तरफ अफरातफरी मच गई. लोगों ने तुरंत इस दुखद घटना की सूचना पुलिस को दी.
रात का समय होने और तीनों के ट्रक के नीचे दबे होने के कारण राहत कार्य में काफी कठिनाई आई. आखिरकार सुबह ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा मशीन मंगाई गई. जब भारी-भरकम ट्रक को हटाया गया, तब जाकर तीनों के शव बाहर निकाले जा सके.
सीओ स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि पुलिस-प्रशासन इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है. ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.
कासगंज: अज्ञात वाहन की चपेट में पत्नी की मौत, पति घायल
जनपद के सोरों थाना क्षेत्र स्थित कछला मार्ग पर आस्था की डुबकी लगाने जा रहे एक दंपती पर तेज रफ्तार काल बनकर टूट पड़ी. एक अज्ञात वाहन ने बाइक में ऐसी भीषण टक्कर मारी कि बाइक सवार 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खून से लथपथ पति अपनी पत्नी की लाश के पास बिलख-बिलख कर रोता नजर आया.
चश्मदीदों के मुताबिक, पड़ोसी जिले हाथरस के मूड़ा नोजलपुर गांव निवासी जवाहर सिंह अपनी पत्नी जवित्री देवी के साथ बाइक पर सवार होकर कछला गंगा घाट पर स्नान करने के लिए आ रहे थे. सोरों थाना क्षेत्र के कछला मार्ग के करीब किसी अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.
हादसे के बाद बाइक चला रहे जवाहर सिंह दूर जा गिरे और उन्हें हल्की चोटें आईं, लेकिन उनकी पत्नी जवित्री देवी की मौत हो गई.
सहावर क्षेत्र में ऑटो पलटने से घायल की दिल्ली ले जाते समय मौत
कासगंज: जिले के सहावर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में घायल हुए मजदूर यशवीर (45 वर्ष) की उपचार के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई. इस हृदयविदारक घटना के बाद पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और छह मासूम बच्चों के सिर से माता-पिता दोनों का साया उठ गया है.
मृतक के भाई मनवीर ने बताया कि सहावर थाना क्षेत्र के गांव खोजपुर के पास एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया था. इस भीषण हादसे में ग्राम नगला बंजारी निवासी यशवीर गंभीर रूप से घायल हो गए थे. दुर्घटना के बाद परिजनों ने उन्हें तुरंत जिला अस्पताल (मामो) में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया.
यशवीर मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. बच्चों के सिर से पहले ही मां का साया उठ चुका था. कोविड काल के दौरान उनकी पत्नी का निधन हो चुका था. अब पिता की भी सड़क हादसे में असामयिक मौत हो जाने के बाद उनके छह बच्चों बेटी श्वेता (17), कल्पना (14), बेटा पुनीत (12), बेटा मुरारी (10), बेटा जितेंद्र (8) और सबसे छोटी बेटी सोनी (5) का भविष्य अधर में लटक गया है.
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