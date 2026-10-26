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बस्ती में बाइक सवार पिता और दो बेटियों की हादसे में मौत

बस्ती में हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: गौर थाना क्षेत्र के कोठवा गांव में रविवार भोर में एक ऐसा भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. पिता और दो बेटियों की हादसे में मौत हो गई. वहीं कासगंज में बाइक सवार दंपती को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें पत्नी की मौत हो गई.

पुलिस के मुताबिक, गौर थाने में ग्राम चौकीदार राजेश यादव (38) अपनी दो बेटियों शिवांगी (8) और मानवी (5) के साथ घर लौट रहे थे. तीनों बाइक पर थे. तभी एक अनियंत्रित ट्रक काल बनकर सामने आ गया. बाइक सवार पिता और दोनों मासूम बेटियां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वे तीनों छिटककर एक गहरे गड्ढे में जा गिरे. दुखद यह कि ट्रक भी उन पर पलट गया.

बस्ती में हादसा (Video Credit; ETV Bharat) हादसा इतना भयानक था कि जब आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए. अंधेरे और हादसे की भयावहता के बीच चारों तरफ अफरातफरी मच गई. लोगों ने तुरंत इस दुखद घटना की सूचना पुलिस को दी. रात का समय होने और तीनों के ट्रक के नीचे दबे होने के कारण राहत कार्य में काफी कठिनाई आई. आखिरकार सुबह ट्रक को हटाने के लिए हाइड्रा मशीन मंगाई गई. जब भारी-भरकम ट्रक को हटाया गया, तब जाकर तीनों के शव बाहर निकाले जा सके. सीओ स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि पुलिस-प्रशासन इस मामले में पूरी गंभीरता से कार्रवाई कर रहा है. ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है और पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर चालक के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कासगंज: अज्ञात वाहन की चपेट में पत्नी की मौत, पति घायल जनपद के सोरों थाना क्षेत्र स्थित कछला मार्ग पर आस्था की डुबकी लगाने जा रहे एक दंपती पर तेज रफ्तार काल बनकर टूट पड़ी. एक अज्ञात वाहन ने बाइक में ऐसी भीषण टक्कर मारी कि बाइक सवार 50 वर्षीय महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि खून से लथपथ पति अपनी पत्नी की लाश के पास बिलख-बिलख कर रोता नजर आया.