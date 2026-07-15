आगरा में पिता ही निकला बेटी के अपहरण का मास्टरमाइंड, मांगी थी 40 लाख की फिरौती, दो गिरफ्तार
पुलिस की छानबीन में अपहरण की कहानी सामने आई, पिता ने ही अपनी बेटी के अपहरण की साजिश रची थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 7:50 AM IST
आगरा: यूपी के आगरा की जगदीशपुरा थाना पुलिस ने मंगलवार रात 10 वर्षीय बालिका के अपहरण और 40 लाख रुपये की फिरौती मामले का पुलिस ने खुलासा किया है. पुलिस ने बालिका के अपहरण में उसके पिता समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की छानबीन और आरोपियों से पूछताछ में कथित अपहरण की कहानी सामने आई, जिसमें पिता ने ही अपनी बेटी के अपहरण की साजिश रची थी.
कर्जदारों के दबाव से बचने के लिए उसने अपनी बेटी को दोस्त के घर भेज दिया और फिरौती का पत्र तैयार करके अपहरण की झूठी कहानी गढ़ी थी. जब पुलिस ने बच्ची के अपहरण को लेकर सख्ती और सतर्कता दिखाई तो आरोपी का दोस्त रास्ते में बाइक से बच्ची को छोड़ गया. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर अपहरण की साजिश का पर्दाफाश किया है.
बता दें कि दस जुलाई 2026 की देर शाम जगदीशपुरा थाना क्षेत्र के माधव कुंज निवासी पूजा सामग्री कारोबारी मनीष अग्रवाल की दस वर्षीय बेटी दिव्यांका के अपहरण से पुलिस महकमा में खलबली मच गई थी.
दिव्यांका घर के पास ही डांस एकेडमी गई थी. बच्ची दिव्यांका के अपहरण और घर में मिले 40 लाख रुपये की डिमांड से मामला और गंभीर हो गया था. जिस पर पुलिस ने छानबीन की. मगर, तभी करीब तीन घंटे बाद दिव्यांका घर लौट आई थी. इस मामले में पुलिस कई दिन से छानबीन में लगी थी. सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए.
इसलिए, उसने लोगों की सहानुभूति पाने व कर्जदारों के दबाव से बचने को अपनी बेटी दिव्यांका के अपहरण की साजिश रची थी, जिसमें एमएम गेट थाना क्षेत्र निवासी अपने दोस्त रजत गुप्ता को शामिल किया. योजना के जबकि मनीष अग्रवाल अपनी बेटी दिव्यांका को डांस एकेडमी छोड़ने के बजाय दोस्त रजत गुप्ता के घर छोड़ आया था.
इसके बाद घर में 40 लाख रुपये की फिरौती का पत्र रखा. बच्ची के अपहरण और 40 लाख रुपये की डिमांड के पत्र मिलने की सूचना पुलिस को दी. पत्र में लिखा था कि पुलिस को सूचना देने पर बच्ची की हत्या की धमकी दी गई थी.
मामले में एसओजी, सर्विलांस व पुलिस जुटीं. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. जांच में पुलिस को पिता के बयान व घटना में विरोधाभास मिले, जिससे मनीष अग्रवाल पर संदेह बढ गया. उससे पूछताछ की तो टूट गया और साजिश कबूल कर ली.
शुरू से ही था अपहरण मामले में संदेह: एसीपी गौरव सिंह ने बताया कि बालिका दिव्यांका शाम करीब 6:15 बजे डांस एकेडमी की सीढ़ियों से लापता बताई गई थी, जबकि रात 8:51 बजे सकुशल मिल गई. इसी बीच फिरौती का पत्र भी पहुंच गया. पत्र की भाषा और घटनाक्रम ने पुलिस का संदेह बढ़ाया था.
सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों से पूरी सच्चाई सामने आई है, जिसमें पुलिस की 20 टीमों ने अलग-अलग स्थानों के सीसीटीवी कैमरे खंगाले. कहीं भी संदिग्ध गतिविधि नहीं मिली.
दोस्त बोला, दोस्ती में कर दी बड़ी गलती: एसीपी गौरव सिंह और पुलिस की पूछताछ में आरोपी रजत गुप्ता ने बताया कि दोस्ती निभाने के लिए बालिका को अपने घर रखा था. पुलिस की सक्रियता बढ़ने पर घबरा गया. बच्ची को बाइक से लाकर रास्ते में छोड़ गया. उसने अपनी गलती स्वीकार कर ली.
एसीपी लोहामंडी गौरव सिंह ने बताया कि बालिका के अपहरण की साजिश में सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने बच्ची के पिता मनीष अग्रवाल और उसके दोस्त रजत गुप्ता को गिरफ्तार किया है. दोनों आरोपितों के खिलाफ मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की गई है.
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