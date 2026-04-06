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कानपुर में बेटी की बलि की कोशिश, साड़ी पहनकर नहर किनारे ले गया पिता, चीख सुन दौड़े ग्रामीणों ने बचाया

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कहा कि वह अपनी बेटी को क्यों मारेगा, यह सब तो उसके किन्नर पिता की आत्मा का असर है.

ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा.
ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंपा. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 4:06 PM IST

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कानपुर : बिधनू थाना क्षेत्र में एक मानसिक विक्षिप्त पिता ने अपनी 8 वर्षीय बेटी की बलि देने के प्रयास का मामला सामने आया है. आरोपी पिता शनिवार को साड़ी पहनकर अपनी बेटी को नहर किनारे ले गया और तंत्र-मंत्र शुरू कर दिया. बच्ची की चीख सुनकर मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने उसे सुरक्षित बचाकर पुलिस को सूचना दी.

बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया, सौरभ अपनी 8 वर्षीय बेटी के साथ घटना स्थल पर पहुंचा था. वहां पर उसने कुछ पूजा-पाठ किया फिर बच्ची के साथ तंत्र क्रिया की. इस दौरान बच्ची जोर-जोर से चिल्लाने लगी. बच्ची की आवाज सुनकर पास से गुजर रहे लोगों ने पिता के चंगुल से उसे छुड़ाया.

आरोपी के भाई राहुल सैनी ने बताया कि सौरभ को घर में रखे करीब 75 हजार रुपए मिल गए थे. उन रुपयों से उसने अपने और बेटी के लिए नए कपड़े, साड़ियां और श्रृंगार का सामान खरीदा था. जिस दिन यह घटना हुई, वह झोला और कपड़ों के साथ एक झूला भी लेकर नहर किनारे गया था. वह पिछले कई महीनों से दिमागी रूप से परेशान चल रहा है.

घरवालों के मुताबिक, सौरभ अक्सर औरतों वाले कपड़े पहनता था और जादू-टोने के चक्कर में रहता था. उसकी इन हरकतों की वजह से उसकी पत्नी करीब 7 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी. इसके बाद से वह अपनी बेटी और परिवार के साथ रह रहा था, लेकिन धीरे-धीरे उसकी दिमागी हालत और खराब होती गई.

पुलिस की पूछताछ में सौरभ ने बलि देने की बात को गलत बताया है. उसने कहा कि वह अपनी बेटी को क्यों मारेगा, यह सब तो उसके किन्नर पिता की आत्मा का असर है. परिवार ने जानकारी दी कि सौरभ के पिता भी औरतों के कपड़े पहनकर फूल बेचते थे और उनकी मौत के बाद सौरभ भी उन्हीं की तरह बर्ताव करने लगा और तंत्र-मंत्र में फंस गया.

बिधनू थाना प्रभारी तेज बहादुर सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. जांच में सामने आया कि आरोपी मानसिक रूप से बीमार है और उसका इलाज चल रहा है. फिलहाल बच्ची को उसकी चाची के सुपुर्द कर दिया गया है. परिवार को आरोपी का उचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं.

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