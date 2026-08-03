ETV Bharat / state

हैवान पिता! दस साल की बेटी से रेप का प्रयास, मां ने चुंगल से छुड़ाया

रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में रिश्तों को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है. एक महिला ने अपने पति पर अपनी ही 10 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है. महिला का आरोप है कि घटना के समय आरोपी शराब के नशे में था. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी.

महिला की तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम सहित अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस के अनुसार, पीड़ित महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि रविवार देर रात करीब एक बजे वह अपने तीन वर्षीय पुत्र के साथ एक चारपाई पर सो रही थी, जबकि उसकी 10 वर्षीय पुत्री पास में दूसरी चारपाई पर सोई हुई थी. इसी दौरान उसका पति शराब के नशे में घर पहुंचा और पुत्री के पास जाकर लेट गया.

महिला ने बताया कि कुछ देर बाद उसकी पुत्री अचानक घबराकर चिल्लाने लगी. उसे लगा कि बच्ची शायद कोई बुरा सपना देखकर डर गई है. उसने बच्ची को शांत कराया और दोबारा सुलाने के बाद कमरे की लाइट बंद कर दी, लेकिन कुछ ही देर बाद बच्ची फिर से असहज होकर हरकत करने लगी. इस बार महिला को संदेह हुआ तो उसने तुरंत कमरे की लाइट जलाई.