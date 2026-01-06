ETV Bharat / state

लखनऊ में पिता ने किया बेटी से रेप का प्रयास, फिरोजबाद में दुष्कर्म का आरोपी हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार

लखनऊः दुबग्गा थाना क्षेत्र में कलयुगी पिता की हैवानियत सामने आई है. आरोपी पर 18 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है. पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है.



मां-बेटी को लेनी पड़ी कोर्ट की शरण: ​महिला ने पुलिस और न्यायालय को बताया कि पति इदरीश उर्फ टड्या शराब का लती है. महिला का आरोप है कि बीती 30 अगस्त 2025 को आरोपी नशे में धुत होकर घर पहुंचा. उसके साथ जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश की. विरोध करने पर उसे बेरहमी से पीटकर लहूलुहान कर दिया. आरोप है कि आरोपी अपनी ही 18 साल की बेटी के साथ आए दिन रेप का प्रयास करता था. ​बेटी के घर के बाहर भागने पर उसे पीटता था. इसी के चलते पीड़िता और बेटी घर छोड़ने को मजबूत हो गईं.





इस मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. दुबग्गा थाना प्रभारी अभिनव वर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर आरोपी इदरीश के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की टीमें आरोपी की तलाश में दबिश दे रही हैं और माँ-बेटी को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है.





फिरोजाबाद में दुष्कर्म के आरोपी का हॉफ एनकाउंटर



फिरोजाबाद जिले में नाबालिग के अश्लील वीडियो बनाने और ब्लैकमेल कर दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में गिरफ्तार कर लिया. अपर पुलिस अधीक्षक अनुज चौधरी ने बताया कि सहरोज खान के खिलाफ एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था. उसके अनुसार आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसाकर वीडियो बनाये और फिर ब्लैकमेल करने लगा. छह माह तक बेटी से दुष्कर्म किया. पुलिस ने हॉफ एनकाउंटर में आरोपी सहरोज में गिरफ्तार कर लिया है. उसके पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.