सीतापुर में कुएं से मिली 11 वर्षीय बेटी की लाश; पिता बोला- डराने के लिए कुएं में लटकाया, फिसल गई

सीतापुर: नशे में धुत्त शराबी पिता ने अपनी ही 11 साल की बेटी को ऐसी सजा दी, जो उसकी मौत का कारण बन गई. शराब के नशे में पिता ने बेटी के हाथ-पैर बांधे और पास के कुएं में लटका दिया. इसी बीच किसी तरह बच्ची छिटक गई और कुएं में जा गिरी. इससे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने और परिजनों से तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. यह घटना सीतापुर जिले के मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र में जगन्नाथपुर मजरा फुलरुवा की है.

कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रथम दृष्टया पिता की लापरवाही से उसकी पुत्री की मौत हुई लगती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने बताया कि मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर मजरा फुलरुवा निवासी श्रवण कुमार ने नाराज होकर अपनी पुत्री लक्ष्मी (11) को थोड़ी दूरी पर बने गहरे कुएं में लटका दिया. लेकिन कुएं में गिरकर, डूब गई और उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे बाहर निकाला. शव देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे.