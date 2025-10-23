ETV Bharat / state

सीतापुर में कुएं से मिली 11 वर्षीय बेटी की लाश; पिता बोला- डराने के लिए कुएं में लटकाया, फिसल गई

कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जांच और कार्रवाई की जाएगी.

सीतापुर में कुएं में 11 वर्षीय बेटा का शव.
सीतापुर में कुएं में 11 वर्षीय बेटा का शव. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 23, 2025 at 8:33 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सीतापुर: नशे में धुत्त शराबी पिता ने अपनी ही 11 साल की बेटी को ऐसी सजा दी, जो उसकी मौत का कारण बन गई. शराब के नशे में पिता ने बेटी के हाथ-पैर बांधे और पास के कुएं में लटका दिया. इसी बीच किसी तरह बच्ची छिटक गई और कुएं में जा गिरी. इससे पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने और परिजनों से तहरीर मिलने पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. यह घटना सीतापुर जिले के मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र में जगन्नाथपुर मजरा फुलरुवा की है.

कोतवाल अरविंद सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. प्रथम दृष्टया पिता की लापरवाही से उसकी पुत्री की मौत हुई लगती है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर जांच और कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने बताया कि मिश्रिख कोतवाली क्षेत्र के जगन्नाथपुर मजरा फुलरुवा निवासी श्रवण कुमार ने नाराज होकर अपनी पुत्री लक्ष्मी (11) को थोड़ी दूरी पर बने गहरे कुएं में लटका दिया. लेकिन कुएं में गिरकर, डूब गई और उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर उसे बाहर निकाला. शव देखकर सभी हैरान हो गए, क्योंकि उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे.

जब ग्रामीणों ने आरोपी पिता श्रवण से पूछा तो उसने बताया कि वह जब वापस आया तो उसने बेटी से खाने के बारे में पूछा. इसके बाद उसने डराने के लिए कहा कि वह उसे मार डालेगा.

ग्रामीणों ने बताया कि श्रवण ने कहा कि उसने उसके हाथ-पैर बांधकर कुएं में लटका दिया, लेकिन गलती से वह छूट गई और डूबने से उसकी मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि बच्ची की मां की मौत 5 वर्ष पहले हो चुकी है. परिवार में अब सिर्फ आरोपी का 5 साल का बेटा है.

यह भी पढ़ें: आगरा के वाहन शोरूम स्टोर में आग, बगल के हॉस्पिटल में भरा धुआं; ICU के मरीजों की हालत बिगड़ी; 35 को बाहर निकाला

TAGGED:

SITAPUR FATHER KILLED HER DAUGHTER
FATHER THREW DAUGHTER IN WELL
SITAPUR FATHER MURDERED DAUGHTER
बेटी को बांधकर कुएं में फेंका
SITAPUR POLICE NEWS TODAY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.