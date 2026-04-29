फिरोजाबाद में पिता की बेहरमी; पत्नी से विवाद के बाद 4 साल के बेटे को यमुना में फेंका, फिर खुद भी लगाई छलांग
ग्रामीणों ने युवक को डूबने से बचाया, मासूम की मौत, गोताखोरों ने निकाली लाश.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 5:53 PM IST
फिरोजाबाद: जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जिसमें पत्नी से हुए विवाद के बाद युवक ने अपने चार साल के बेटे को यमुना नदी में फेंक दिया. इसके बाद उसने खुद भी छलांग लगा दी. घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को हुई तो उन्होंने प्रयास कर युवक को तो बाहर निकाल लिया उसके बेटे का कोई सुराग नहीं मिला. कुछ समय बाद गोताखोर बुलाये गए, जिन्होंने कई घंटे की मशक्कत के बाद बेटे के शव को बाहर निकाल लिया. मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ कर रही है. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पुलिस की छानबीन में सामने आया है कि पत्नी से विवाद के बाद आवेश में आकर युवक ने ऐसा कदम उठाया है.
मामला बसई मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के गांव शंकरपुर से जुड़ा है. यहां रहने वाले त्रिलोकी ने शंकरपुर घाट पहुंचकर पहले अपने चार साल के बेटे आनंद को यमुना में फेंक दिया. उसके बाद खुद भी छलांग लगा दी. खेतों में काम कर रहे लोगों ने इस दृश्य को देखा तो शोर मच गया. इसके बाद दोनों को बचाने के प्रयास शुरू किए गए. स्थानीय लोगों की मदद से त्रिलोकी को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चार साल के आनंद को नहीं खोजा जा सका. ग्रामीणों ने घटना की सूचना बसई मोहम्मदपुर पुलिस को दी, जिसके बाद स्थानीय गोताखोरों की मदद से बालक की तलाश की गई. कुछ दूरी पर बालक का शव भी बरामद हो गया. पुलिस ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है.
इंस्पेक्टर बसई मोहम्मदपुर कृष्ण स्वरूप पाल ने बताया कि त्रिलोकी का अपनी पत्नी काजल से किसी बात को लेकर विवाद गया था, जिसके बाद उसने यह कदम उठाया है. त्रिलोकी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है. बच्चे की मौत के मामले में भी विधिक कार्यवाही की जा रही है.
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