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आगरा में कोर्ट मैरिज करने पर पिता ने बेटी का गला घोंटा, आरोपी गिरफ्तार

पिता ने बेटी का गला घोंटा ( Photo credit;ETV Bharat )

आगरा: जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोमवार को एक पिता ने अपनी बेटी के कोर्ट मैरिज से नाराज गला दबाकर हत्या कर दी. युवती की चीख पुकार सुनने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची जैतपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.





डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल के आनुसार, जैतपुर थाना क्षेत्र के गांव नहटौली में विमल राय पिछले 15 साल से किराए के मकान में परिवार के रह रहे थे. विमल राय के परिवार में पत्नी सीता, बेटा अंकुश और बेटी अंकिता थी. बेटी अंकिता का गांव निवासी अमित पचौरी से प्रेम संबंध थे. अमित आईटीबीपी में तैनात है. डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल (Photo credit;ETV Bharat)