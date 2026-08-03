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आगरा में कोर्ट मैरिज करने पर पिता ने बेटी का गला घोंटा, आरोपी गिरफ्तार

आगरा में ऑनर किलिंग, पिता ने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी.

पिता ने बेटी का गला घोंटा
पिता ने बेटी का गला घोंटा (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 5:40 PM IST

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आगरा: जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है. सोमवार को एक पिता ने अपनी बेटी के कोर्ट मैरिज से नाराज गला दबाकर हत्या कर दी. युवती की चीख पुकार सुनने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची जैतपुर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है.


डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल के आनुसार, जैतपुर थाना क्षेत्र के गांव नहटौली में विमल राय पिछले 15 साल से किराए के मकान में परिवार के रह रहे थे. विमल राय के परिवार में पत्नी सीता, बेटा अंकुश और बेटी अंकिता थी. बेटी अंकिता का गांव निवासी अमित पचौरी से प्रेम संबंध थे. अमित आईटीबीपी में तैनात है.

डीसीपी पूर्वी अभिषेक अग्रवाल (Photo credit;ETV Bharat)

अंकिता और अमित एक दूसरे से शादी करना चाहते थे. लेकिन, अंकिता के परिजन इस शादी के लिए राजी नहीं थे. जिससे परेशान अंकिता और अमित ने 4 माह पहले चोरी छिपे लव मैरिज कर ली. इसके बाद अंकिता अपने माता-पिता के साथ ही रह रही थी. परिजन को जब अंकिता और अमित की लव मैरिज की जानकारी हुई तो अंकिता से नाराज पिता ने बेटी की गला घोंट कर हत्या कर दी.

ऑनर किलिंग
ऑनर किलिंग (Photo credit;ETV Bharat)
अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि हिरासत में लिए गए आरोपी विमल राय ने पूछताछ में बताया कि मैने बेटी अंकिता की गला दबाकर हत्या की है. बेटी ने परिवार की मर्जी से खिलाफ गांव के युवक से शादी कर ली थी. जिसकी जानकारी हुई तो परिवार उससे नाराज था, इस लिए यह कदम उठाना पड़ा.

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