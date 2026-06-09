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लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा से लौट रहे पिता-पुत्र की सड़क हादसे में मौत

बंथरा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम हादसा, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

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लखनऊ में सिपाही भर्ती परीक्षा से लौट रहे पिता-पुत्र की सड़क हादसे में मौत. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 9, 2026 at 11:31 AM IST

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लखनऊः राजधानी के बंथरा थाना क्षेत्र में सोमवार शाम कानपुर से उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा देकर बाइक से अपने पिता के साथ लौट रहे युवक की बाइक में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी. सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने दोनों बाप बेटों को आनन-फानन एंबुलेंस के जरिए सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. जहां पहुंचते ही चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

इटौंजा थाना क्षेत्र के भगौतापुर निवासी कमलेश कुमार त्रिवेदी (55) गांव के पास ही पान की दुकान संचालित करते थे. वह सोमवार को अपने 21 वर्षीय बेटे अखिल त्रिवेदी को कानपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा दिलाने बाइक से गए थे. परीक्षा समाप्त होने के बाद शाम को कमलेश अपने बेटे अखिल के साथ बाइक से वापस घर लौट रहे थे. शाम करीब 7 बजे बंथरा थाना क्षेत्र में आजाद गेस्ट हाउस के पास कानपुर रोड पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी और रौंद कर भाग निकला. राहगीरों से सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने 108 एंबुलेंस के जरिए दोनों को सरोजनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. यहां चिकित्सकों ने दोनों बाप बेटों को मृत घोषित कर दिया.

वहीं, घटना के बाद कुछ दूर आगे डंपर चालक अपना वाहन छोड़कर भाग निकला. पुलिस ने डंपर को कब्जे में ले लिया है. मृतक कमलेश के परिवार में अब उनकी पत्नी और बड़ा बेटा आकाश है. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है.


बंथरा थाना प्रभारी राजेश सिंह राणा ने बताया कि सोमवार देर शाम कानपुर से लौट रहे बाइक सवार पिता पुत्र का बंथरा इलाके में एक्सीडेंट हो गया. उन्हें इलाज के लिए सरोजिनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.


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