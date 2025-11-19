ETV Bharat / state

राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर 1.60 करोड़ की डील, सिरसा में पिता-पुत्र से 60 लाख की ठगी

राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर सिरसा के पिता–पुत्र से 60 लाख की ठगी का मामला सामने आया है.

Rajasthan Judge Recruitment Scam
सिरसा में पिता-पुत्र से 60 लाख की ठगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 19, 2025 at 3:50 PM IST

सिरसा: सिरसा में एक पिता-पुत्र से राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ सिविल पुलिस लाइन थाने में शिकायत दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी सहित शिकायतकर्ताओं के खिलाफ भी मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोप है कि यह डील 1 करोड़ 60 लाख रुपये में तय हुई थी, जिसमें से पहली किस्त के रूप में 60 लाख रुपये नकद दिए गए थे.

राजस्थान में जज लगवाने का दिया आश्वासन: पीड़ित की मानें तो मामले का मुख्य आरोपी सुमित भंडारी, निवासी हुडा सेक्टर-20, सिरसा, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसकी पहचान खन्ना कॉलोनी निवासी ललित कुमार से थी. सुमित ने ललित को बताया कि उसकी राजस्थान हाई कोर्ट और दिल्ली में “ऊंची पहुंच” है और वह ललित के बेटे श्रेश कुमार को राजस्थान में जज लगवा सकता है.

राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर ठगी (ETV Bharat)

1 करोड़ 60 लाख रुपये में तय हुआ सौदा:ललित कुमार ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि, "मेरा बेटा श्रेश कुमार राजस्थान न्यायिक सेवा की परीक्षा दे रहा था. सुमित ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह परीक्षा में चयन करवाकर जज की पोस्ट दिलवा देगा. इसके बदले उसने 1 करोड़ 60 लाख रुपये की मांग की. सौदे के अनुसार पहली किस्त के तौर पर 60 लाख रुपये नकद देने पर सहमति बनी, जबकि शेष 1 करोड़ रुपये जज की पोस्ट लगने के बाद देने का निर्णय हुआ."

पहली किस्त के रूप में 60 लाख रुपये दिए: शिकायत के मुताबिक ललित कुमार ने भरोसा करते हुए 60 लाख रुपये सुमित को दे दिए. लेकिन जब परिणाम आया, तो श्रेश कुमार का नाम चयन सूची में नहीं था. इसके बाद ललित ने सुमित से पैसे वापस मांगे. पुलिस शिकायत में ललित ने बताया कि आरोपी ने पहले तो बहाने बनाए, फिर बाद में 20 लाख रुपये लौटाए, लेकिन बाकी 40 लाख रुपये देने से इनकार कर दिया. इसके बाद पीड़ित ने सिविल पुलिस लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज करवाई.

शिकायत दर्ज: पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी सुमित भंडारी, शिकायतकर्ता ललित कुमार और उनके पुत्र श्रेश के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

डीएसपी मुख्यालय आदर्श दीप सिंह ने दी जानकारी: इस संबंध में डीएसपी मुख्यालय आदर्श दीप सिंह ने बताया कि, "राजस्थान में जज लगवाने के नाम पर सिरसा निवासी एक व्यक्ति द्वारा 1 करोड़ 60 लाख रुपये की मांग किए जाने का मामला सामने आया है. पीड़ित द्वारा 60 लाख रुपये देने के बाद परीक्षा में नाम न आने पर शिकायत दी गई थी. शिकायत मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है."

पुलिस कर रही छापेमारी: डीएसपी ने आगे कहा कि, "आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम सक्रिय रूप से छापेमारी कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने जनता को चेतावनी दी कि किसी भी सरकारी नौकरी, परीक्षा या पद के लिए पैसे देने-लेने जैसी गैरकानूनी गतिविधियों से दूर रहें, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर धोखाधड़ी का खतरा होता है.

पीड़ित परिवार का कहना है कि विश्वास में आकर उन्होंने इतनी बड़ी राशि दे दी, लेकिन अब यह घटना उनके लिए मानसिक और आर्थिक दोनों तरह की परेशानी का कारण बन गई है. मामले की जांच जारी है और पुलिस आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है.

