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सोनभद्र में अंतरराष्ट्रीय कफ सिरप तस्करी मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, असम-बांग्लादेश बॉर्डर तक जुड़ा था नेटवर्क

दिल्ली से एक्सफ़ सिरप मंगाकर अन्य राज्यों में और नेशनल लेवल पर सप्लाई कर रहे थे.

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अंतर्राष्ट्रीय कफ सिरप तस्करी मामले में पिता-पुत्र अरेस्ट किए गए. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 6:14 PM IST

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सोनभद्र/प्रयागराज: सोनभद्र में अंतरराज्यीय क्रॉस-बॉर्डर अवैध ड्रग तस्करी कोडीन कफ सिरप कांड में दर्ज मुकदमे के तहत एक सिंडिकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया और कफ सिरप तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय गैंग को चलाने वाले पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें, इस संबंध में पुलिस ने रॉबर्टसगंज कोतवाली में पहले से ही केस दर्ज किया था.

एसओजी, एसटीएफ और रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. बता दें कि कोडीन कफ सीरप कांड के सरगना शुभम जायसवाल के करीबी संस्कार वर्मा (27) और उसके पिता विनोद वर्मा (50) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये दोनों ही नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में शामिल हैं.

अनिल कुमार, एडिशनल SP, सोनभद्र (Video Credit; ETV Bharat)

दोनों आरोपी दिल्ली के वान्या इंटरप्राइजेज से एक्सफ़ सिरप मंगाकर अन्य राज्यों में और नेशनल लेवल पर सप्लाई कर रहे थे. नशीले सीरप की तस्करी को छिपाने के लिए चिप्स और नमकीन के कार्टून में एक्सफ़ सिरप भेजा जाता था. इस नेटवर्क का लिंक असम-बांग्लादेश बॉर्डर तक जुड़ा है. दवा की ये खेप पहले अगरतला और इसके बाद बांग्लादेश भेजा जाता था.

बता दें, इससे पहले भी 18 अक्टूबर 2025 को राबर्ट्सगंज क्षेत्र से 1.19 लाख शीशी कफ सिरप की बड़ी खेप बरामद हो चुकी है. हालिया जांच में 59,675 शीशियों के अवैध परिवहन का खुलासा भी हुआ है. दोनों ही आरोपी प्रयागराज निवासी हैं. इनकें खिलाफ कई धाराओं में राबर्ट्सगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है और जांच जारी है.

ये भी पढ़ें: कोडिन कफ सिरप रैकेट; मास्टरमाइंड शुभम कोर्ट में नहीं हुआ पेश, अब भगोड़ा घोषित होगा

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