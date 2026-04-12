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सोनभद्र में अंतरराष्ट्रीय कफ सिरप तस्करी मामले में पिता-पुत्र गिरफ्तार, असम-बांग्लादेश बॉर्डर तक जुड़ा था नेटवर्क

सोनभद्र/प्रयागराज: सोनभद्र में अंतरराज्यीय क्रॉस-बॉर्डर अवैध ड्रग तस्करी कोडीन कफ सिरप कांड में दर्ज मुकदमे के तहत एक सिंडिकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया और कफ सिरप तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय गैंग को चलाने वाले पिता-पुत्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. बता दें, इस संबंध में पुलिस ने रॉबर्टसगंज कोतवाली में पहले से ही केस दर्ज किया था.

एसओजी, एसटीएफ और रॉबर्ट्सगंज पुलिस ने 2 आरोपियों को प्रयागराज से गिरफ्तार किया है. बता दें कि कोडीन कफ सीरप कांड के सरगना शुभम जायसवाल के करीबी संस्कार वर्मा (27) और उसके पिता विनोद वर्मा (50) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. ये दोनों ही नशीले कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी में शामिल हैं.