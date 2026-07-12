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चित्रकूट के जंगल में बेहोश मिले पिता-पुत्र और बेटी, पास में पड़ी मिली कीटनाशक की बोतल

तीनों को प्राथमिक इलाज के बाद प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल भेजा गया

बच्चों को लेकर परिजन प्रयागराज रवाना हो गए.
बच्चों को लेकर परिजन प्रयागराज रवाना हो गए. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 12, 2026 at 8:36 PM IST

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चित्रकूट : मानिकपुर के खम्बेसुर जंगल में रविवार को पिता के साथ 9 वर्षीय बेटा और 11 साल की बेटी बेहोश मिले. पास ही कीटनाशक की खाली बोतल पड़ी मिली है. तीनों को मानिकपुर सीएचसी से हायर सेंटर रेफर किया गया है. इसमें बेटे मानस की हालत गंभीर है. बताया जा रहा है कि सभी को प्रयागराज में एसआरएन अस्पताल भेजा गया है. इस प्रकरण के पीछे पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है.

चित्रकूट के जंगल में बेहोश मिला परिवार. (Video Credit; ETV Bharat)

शिवचंद की पत्नी ने बताया कि घर में ही किराने की दुकान है. पति शिवचंद से उसका विवाद हुआ था. सुबह वह देर तक सोती रही. तब तक पति दोनों बच्चों मानस और रुपाली को लेकर सरहट किनारे के खम्बेसुर जंगल में चले गए. उसने पड़ोसियों को पूरा मामला बताया. शिवचंद को ढूंढने के लिए लोग घर से बाहर निकल पड़े. शाम होते-होते लोगों को सूचना दी की पति और बच्चे बेहोशी की स्थिति में जंगल में पड़े हुए हैं. मौके पर पहुंचे पड़ोसियों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया है.

चित्रकूट मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर नीरज यादव ने बताया कि तीन मरीज मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए गए थे. तीनों ने कीटनाशक पी रखा था. जिनका प्राथमिक इलाज किया जा चुका है और उन्हें जांच व उच्च इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है. तीनों में से 9 वर्षीय मानस की स्थिति नाजुक है, वहीं पिता शिवचंद और उसकी पुत्री रुपाली की तबीयत स्थिर है.
फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने मानिकपुर कोतवाली में मामले की सूचना दे दी है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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