ETV Bharat / state

गढ़वा में 7 दिन के नवजात का सौदा! पैसे की लालच में पिता ने बच्चे को बेच डाला

गढ़वा में एक पिता ने अपने नवजात बच्चे को बेच दिया. मामले में पुलिस ने छापेमारी कर बच्चे को बरामद कर लिया है.

father-sold-his-seven-day-old-newborn-baby-in-garhwa
प्रतीकात्मक तस्वीर (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 14, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गढ़वा: जिले के डंडा थाना क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने अपने सात दिन के नवजात बच्चे को बेच दिया था. गढ़वा पुलिस ने पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए पलामू के रेड़मा इलाके में छापेमारी की और बच्चे को रिकवर किया गया. मौके से पुलिस ने बच्चे को खरीदने वाली एक महिला को भी हिरासत में लिया है, जिसे पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई.

पलामू से बरामद हुआ बच्चा

दरअसल, गढ़वा जिला में डंडा प्रखंड के चप्परदगा के रहने वाले एक पिता ने शनिवार को अपने बच्चे को बेच दिया था. इस बात की जानकारी पुलिस को लग गई. इसके बाद मामले में गढ़वा के डंडा थाना प्रभारी दिलीप कुमार ने पहल करते हुए मेदिनीनगर के इलाके में छापेमारी की और नवजात बच्चे को बरामद कर लिया. इसके बाद टीम ने बच्चे को CWC को सौंप दिया.

जानकारी देते पिता और CWC सदस्य के अधिवक्ता (ETV BHARAT)

मामले में गढ़वा के थाना प्रभारी दिलीप कुमार बताया कि शनिवार को ही बच्चे को बेचा गया था, जिसे पलामू के रेड़मा इलाके में छापेमारी कर उसे रिकवर किया गया. मौके से बच्चे खरीदने वाले को भी हिरासत में लिया गया है. फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है. साथ ही बच्चा बेचने वाले दंपती को भी थाना बुलाया गया है.

58 हजार में किया गया था बच्चे का सौदा

थाना प्रभारी ने बताया कि बच्चे को दो लाख रुपये में बेचा गया था. बच्चे के पिता ने बताया कि उनके पहले से ही 3 बच्चे हैं. यह उनका चौथा बच्चा था, जिसकी वजह से उस पर बेचने के लिए दबाव बनाया जाने लगा. बच्चे बेचने को लेकर मुझे 58 हजार दिया गया था और इसी लालच में आकर बच्चे को बेच दिया.

इधर, CWC सदस्य के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार रात को पुलिस द्वारा एक नवजात शिशु सौंपा गया है. सारी कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चे को सदर अस्पताल गढ़वा भेज दिया गया, ताकि बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो तो उसका समुचित इलाज हो सके. वहीं, बच्चे की मां की दिमागी हालत ठीक नहीं है.

ये भी पढ़ें: पांच दिन के बच्चे को बेचा, हिरासत में खरीदार महिला!

झारखंड में मानवता शर्मसार! नाले के पास जख्मी हालत में मिला नवजात शिशु, अस्पताल में भर्ती

14 वर्ष के बच्चे की मार्मिक कहानी, बच्चे पर दावा करने वाले दंपती की सिविल डेथ, पालने वाला लड़ रहा कानूनी लड़ाई

TAGGED:

गढ़वा में बच्चे का सौदा
GARHWA
GARHWA CHILD SOLD
NEWBORN BABY SELLING
CHILD SOLD IN GARHWA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.