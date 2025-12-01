ETV Bharat / state

पिता ने जमीन बेचकर शादी के लिए जुटाए थे 8 लाख रुपये; फेरों से पहले प्रेमी संग बेटी हुई फरार, बैरंग लौटी बारात

उन्नाव: जिले के पुरवा कोतवाली क्षेत्र में एक पिता ने तीन बिस्वा जमीन बेचकर बेटी की शादी के लिए 8 लाख रुपये जुटाए थे. उसने बड़ी हसरत के साथ अपनी बेटी को देने के लिए मोटरसाइकिल, फ्रिज, वाशिंग मशीन, बेड, सोफा और सोने की चेन सहित कई सामान खरीदे थे, लेकिन उसकी बेटी शादी के दिन फेरों से पहले ही अपने प्रेमी के साथ फरार हो गयी.

पिता ने पुलिस को लिखित तहरीर दी: उन्नाव में बड़े धूमधाम से बारात आई. दूल्हा-दुल्हन ने जयमाल की रस्म पूरी की. परिवार के लोग बेहद खुश थे, लेकिन फेरों से पहले ही दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई. बारात बैरंग वापस लौट आयी. इस मामले में दुल्हन के पिता ने कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है.

धूम-धाम से दरवाजे पर पहुंची थी बारात: पुरवा क्षेत्र के गांव अजयपुर निवासी (परिवर्तित नाम) प्रकाश की बेटी (परिवर्तित नाम) शमा की शादी शनिवार को तय थी. बारात क्षेत्र के ही गांव भादिन से बड़े जश्न, डीजे और गाजे-बाजे के साथ अजयपुर पहुंची. जनातियों ने बारातियों का बड़े सम्मान से स्वागत किया और विभिन्न पकवानों से उनका सत्कार किया. मंच पर जयमाल हुआ, जिसमें दूल्हा-दुल्हन ने एक-दूसरे को मालाएं पहनाईं.

प्रेमी का फोन आया था: जयमाल समाप्त होने के बाद परंपरा अनुसार दुल्हन अपने कमरे में कपड़े बदलने चली गई. इसी दौरान दुल्हन के मोबाइल पर उसके प्रेमी का फोन आया. दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद दुल्हन अचानक घर से गायब हो गई. किसी को भनक तक नहीं लगी कि वह कब और कैसे निकल गई. दूल्हा डिनर के बाद बारातियों के साथ जनवासे में था. आधी रात बीतने के बाद रविवार भोर में भंवरी की रस्म का समय आया.