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तलाकशुदा महिला का आरोप; 8 साल के बेटे को पिता नशेड़ी बना रहा, Instagram पर वीडियो

पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित वीडियो और महिला के आरोपों की जांच की जा रही है.

मेरठ की तलाकशुदा महिला का आरोप.
मेरठ की तलाकशुदा महिला का आरोप. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:21 AM IST

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मेरठ: तलाकशुदा महिला ने अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उसका 8 साल का बेटा पूर्व पति के साथ रहता है. पिता उसे सिगरेट पिलाता है, नशेड़ी बना रहा है और उसकी वीडियो Instagram पर डालता है. पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित मां गजाला ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शिकायती पत्र देकर इंसाफ और अपने बच्चे की कस्टडी की मांग की है. पीड़िता गजाला ने बताया कि वह मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में लक्खीपुरा की रहने वाली है. 22 सितंबर 2014 को कलीम निवासी श्याम नगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ के साथ उसका निकाह हुआ था. निकाह के बाद दोनों के तीन बच्चे जिसमें दो बेटियां और एक बेटा हुए.

​महिला के मुताबिक, कलीम की गलत आदतों और अवैध संबंधों के कारण दोनों के बीच विवाद रहने लगा. इसके बाद 21 जनवरी 2026 को गवाहों के समक्ष दोनों का न्यायालय के बाहर समझौता और विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया. इस समझौते के तहत तय हुआ था कि दोनों बेटियां मां के पास रहेंगी और 8 वर्षीय बेटा अब्दुल आहद पिता कलीम के पास रहेगा. समझौते में यह भी शर्त थी कि महिला जब चाहे अपने बेटे से मिल सकेगी.

पीड़ित मां ने की थाने में शिकायत. (Video Credit: ETV Bharat)

​पीड़िता का आरोप है कि कलीम उसके बेटे का जीवन बर्बाद करने पर तुला है. वह बच्चे को सिगरेट पिलाता है, गलत काम करवाता है और उस हालत में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है. जब उसे इस बात की जानकारी हुई, तो वह 8 जून 2026 को अपने बच्चे का हालचाल लेने और कलीम से इस तरह की हरकत का कारण पूछने गई थी.

महिला का आरोप है कि रास्ते में कलीम, उसकी मां सन्नो और हारुन ने उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मारपीट की और जान से मारने की नीयत से उसका गला दबा दिया. किसी तरह महिला ने शोर मचाकर अपनी जान बचाई. ​थाने के बाहर रोते हुए पीड़िता गजाला ने अपनी आपबीती सुनाई. महिला ने बताया कि ​हमारा तलाक हो गया है. मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूं तो मुझे मिलने नहीं देते. मेरे बेटे को कभी छुरी मारते हैं, कभी चाकू मारते हैं.

महिला ने बताया कि मेरा पूर्व पति कलीम पहले भी गांजे के मामले में जेल जा चुका है. अब मेरे बच्चे को भी नशेड़ी बना दिया है. गलत औरतों से इसके संबंध हैं, वहां मेरे बेटे को साथ ले-लेकर जाता है. मेरे पास वीडियो भी हैं, जिसमें इसका पापा कलीम उसे सिगरेट पिला रहा है.

मैं थाने में शिकायत करने आई हूं. यही चाहती हूं कि मेरा बच्चा मुझे दिया जाए. मैं बहुत परेशान हूं, मेरे बच्चे को भूखा-प्यासा रखता है. कभी स्टेशनों पर लेकर सोता है, कभी कहीं लेकर सोता है. उसका जीवन बिल्कुल बेकार कर दिया है.

लिसाड़ी गेट थाना प्रभारी दलवीर सिंह ने बताया कि ​महिला द्वारा दिए गए शिकायती पत्र का पुलिस ने संज्ञान लिया है. तहरीर के आधार पर मामले की गहनता से जांच की जा रही है. ​पहले भी पीड़िता की ओर से लिसाड़ी गेट थाने में विभिन्न धाराओं के तहत अपने पति के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराया जा चुका है. ​

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित वीडियो और महिला के आरोपों की जांच की जा रही है. बच्चे के संरक्षण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आरोपी पिता और उसके परिजनों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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बच्चे को सिगरेट पिलाता पिता
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