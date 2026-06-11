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तलाकशुदा महिला का आरोप; 8 साल के बेटे को पिता नशेड़ी बना रहा, Instagram पर वीडियो

मेरठ की तलाकशुदा महिला का आरोप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: तलाकशुदा महिला ने अपने पूर्व पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं. महिला का आरोप है कि उसका 8 साल का बेटा पूर्व पति के साथ रहता है. पिता उसे सिगरेट पिलाता है, नशेड़ी बना रहा है और उसकी वीडियो Instagram पर डालता है. पीड़ित मां की तहरीर पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पीड़ित मां गजाला ने लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शिकायती पत्र देकर इंसाफ और अपने बच्चे की कस्टडी की मांग की है. पीड़िता गजाला ने बताया कि वह मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र में लक्खीपुरा की रहने वाली है. 22 सितंबर 2014 को कलीम निवासी श्याम नगर, थाना लिसाड़ी गेट, मेरठ के साथ उसका निकाह हुआ था. निकाह के बाद दोनों के तीन बच्चे जिसमें दो बेटियां और एक बेटा हुए. ​महिला के मुताबिक, कलीम की गलत आदतों और अवैध संबंधों के कारण दोनों के बीच विवाद रहने लगा. इसके बाद 21 जनवरी 2026 को गवाहों के समक्ष दोनों का न्यायालय के बाहर समझौता और विवाह विच्छेद यानी तलाक हो गया. इस समझौते के तहत तय हुआ था कि दोनों बेटियां मां के पास रहेंगी और 8 वर्षीय बेटा अब्दुल आहद पिता कलीम के पास रहेगा. समझौते में यह भी शर्त थी कि महिला जब चाहे अपने बेटे से मिल सकेगी. पीड़ित मां ने की थाने में शिकायत. (Video Credit: ETV Bharat) ​पीड़िता का आरोप है कि कलीम उसके बेटे का जीवन बर्बाद करने पर तुला है. वह बच्चे को सिगरेट पिलाता है, गलत काम करवाता है और उस हालत में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करता है. जब उसे इस बात की जानकारी हुई, तो वह 8 जून 2026 को अपने बच्चे का हालचाल लेने और कलीम से इस तरह की हरकत का कारण पूछने गई थी.