गुरुग्राम बसई रोड पर गोलीबारी, बेटे की ढाल बने पिता की मौत, बाइक सवार हमलावर फरार
गुरुग्राम में बेटे को बचाने के लिए सामने आए महेंद्र सिंह की गोली लगने से मौत हो गई. फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.
Published : September 10, 2026 at 12:58 PM IST
गुरुग्राम: गुरुग्राम के बसई रोड पर बुधवार रात हुई गोलीबारी की वारदात में बेटे को बचाने के लिए सामने आए एक पिता की गोली लगने से मौत हो गई. बाइक सवार तीन हमलावर कथित तौर पर युवक को मारने पहुंचे थे, लेकिन बीच में आए उसके 40 वर्षीय पिता महेंद्र सिंह की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
बेटे को निशाना बनाने पहुंचे थे हमलावर: पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हमलावर महेंद्र सिंह के बेटे साहिल को निशाना बनाने के इरादे से बसई रोड पहुंचे थे. जैसे ही आरोपियों ने फायरिंग शुरू की, महेंद्र सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए उसके सामने आ गए. इसी दौरान उन्हें गोली लग गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. तीनों हमलावर एक बाइक पर सवार होकर आए थे. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत मौके से फरार हो गए. अचानक हुई गोलीबारी से इलाके में हड़कंप मच गया और आसपास के लोग घटनास्थल पर जमा हो गए.
रात करीब 9 बजे हुई वारदात: पुलिस के मुताबिक गोलीबारी की यह घटना गुरुवार रात करीब 9 बजे बसई रोड पर हुई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है. शुरुआती जांच में पुलिस वारदात के पीछे आपसी रंजिश की आशंका जता रही है. हालांकि, हत्या की असली वजह और हमलावरों की पहचान को लेकर जांच जारी है. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है.
जांच में जुटी पुलिस: मृतक के बेटे साहिल ने बताया कि, "हमलावर मुझे मारने आए थे. मेरे पिता मुझे बचाने आ गए. इस बीच गोली लगने से उनकी मौत हो गई." वहीं, मामले में जांच अधिकारी कपिल ने कहा कि, "मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और आरोपियों की जल्द पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा."
ये भी पढ़ें:फरीदाबाद सोहना-बल्लभगढ़ रोड हादसा: दो सिपाहियों को कुचलकर भागा ट्रक चालक 15 दिन बाद गिरफ्तार, यमुनानगर में छिपा था आरोपी