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नाबालिग बेटी से यौन शोषण का मामला, आरोपी पिता को आजीवन कारावास, पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई सजा

यौन शोषण मामले में पिता को आजीवन कारावास ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जशपुर : जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले कलयुगी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया है. जशपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत पैरवी के कारण अदालत ने आरोपी को उसके घिनौने कृत्य की सख्त सजा दी.

मां ने लिखवाई थी थाने में रिपोर्ट

इस मामले की रिपोर्ट 2 मई को पीड़िता की मां ने थाने में लिखवाई थी. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक पति-पत्नी के बीच बीते तीन साल से विवाद चल रहा था, जिससे तंग आकर महिला अपने बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी.कुछ समय बाद आरोपी पिता महिला के मायके पहुंचा और नाबालिग बेटी और बेटे को अपने साथ ले गया. इस दौरान घर पर अकेला पाकर उसने नाबालिग का यौन शोषण किया. इसकी आप बीती पीड़िता ने छोटे भाई को बताई.

विरोध करने पर हमला

जब बेटे ने पिता का विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में आकर आरोपी ने अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.अस्पताल में भर्ती बेटे का हाल जानने जब मां पहुंची, तो भाई-बहन दोनों ने मिलकर पिता के घिनौने करतूत की जानकारी दी. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.

पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ठोस सबूत