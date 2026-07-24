नाबालिग बेटी से यौन शोषण का मामला, आरोपी पिता को आजीवन कारावास, पॉक्सो एक्ट में सुनाई गई सजा
जशपुर में नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले आरोपी पिता को कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 24, 2026 at 7:23 PM IST
जशपुर : जिला एवं सत्र न्यायालय ने नाबालिग बेटी का यौन शोषण करने वाले कलयुगी पिता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इस मामले में कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत फैसला सुनाया है. जशपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई और मजबूत पैरवी के कारण अदालत ने आरोपी को उसके घिनौने कृत्य की सख्त सजा दी.
मां ने लिखवाई थी थाने में रिपोर्ट
इस मामले की रिपोर्ट 2 मई को पीड़िता की मां ने थाने में लिखवाई थी. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक पति-पत्नी के बीच बीते तीन साल से विवाद चल रहा था, जिससे तंग आकर महिला अपने बच्चों को छोड़कर मायके चली गई थी.कुछ समय बाद आरोपी पिता महिला के मायके पहुंचा और नाबालिग बेटी और बेटे को अपने साथ ले गया. इस दौरान घर पर अकेला पाकर उसने नाबालिग का यौन शोषण किया. इसकी आप बीती पीड़िता ने छोटे भाई को बताई.
विरोध करने पर हमला
जब बेटे ने पिता का विरोध किया तो दोनों के बीच विवाद हुआ. गुस्से में आकर आरोपी ने अपने ही बेटे पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया.अस्पताल में भर्ती बेटे का हाल जानने जब मां पहुंची, तो भाई-बहन दोनों ने मिलकर पिता के घिनौने करतूत की जानकारी दी. इसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा.
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और ठोस सबूत
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया।. पुलिस ने तत्काल पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया, बयान दर्ज किए और घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए.पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया. अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, कपड़े और 20 गवाह पेश कर आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत रखे.
महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति जशपुर पुलिस की 'जीरो टॉलरेंस' नीति है. ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई, समयबद्ध विवेचना, प्रभावी अभियोजन और दोषियों को कठोरतम दंड दिलाना जशपुर पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है- डॉ. लाल उमेद सिंह, एसएसपी
अदालत का फैसला
विशेष न्यायालय (पॉक्सो) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने लोक अभियोजक अमित तिर्की और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाया.इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
NEET पेपर लीक के खिलाफ युवाओं का प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान का मांगा इस्तीफा
पेंड्रा में एल्डरमैनों का शपथ ग्रहण स्थगित, कांग्रेस का आरोप बीजेपी के अंदर खींचातानी
सावन माह में उपवास के दौरान कैसा हो डाइट, जानिए क्यों नॉनवेज को करना चाहिए इग्नोर