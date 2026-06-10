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9 साल की बेटी से दुष्कर्म का प्रयास, कोर्ट ने पिता को सुनाई दस साल की सजा, चाची का भी रेप-मर्डर कर चुका है दोषी

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कोर्ट ने आज दस जून को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने 9 साल की बेटी से दुष्कर्म के प्रयास मामले में आरोपी पिता को दोषी माना है. इस मामले में कोर्ट ने दोषी पिता को दस साल के कठोर कारावास की सजा और दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगया है.

दोषी पिता ने पड़ोस में ही रहने वाली अपनी चाची की भी रेप के बाद हत्या कर दी थी. इस मामले ने उसे सजा भी हुई थी. सजा के बाद कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान दोषी पैरोल पर जेल से बाहर आया था, तभी उसने अपनी नाबालिग बेटी के साथ इस तरह की हरकत की.

शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि सात अक्टूबर 2022 से श्यामपुर थाना क्षेत्र में किशोरी का अपने घर पर लगातार मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा था. पीड़िता ने मां को अपनी सारी आपबीती बताई थी. उसने मां को बताया था कि आरोपी पिता गलत नीयत से छेड़खानी और दुष्कर्म की कोशिश करता है. जब भी वो घर में अकेली होती है तब पिता उसके साथ गलत नीयत से छेड़खानी करता है. कई बार उसने किसी तरह पीड़िता ने बचकर अपनी जान बचाई थी.

पत्नी ने थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता पत्नी ने पुलिस को बताया था कि सात अक्टूबर 2022 की रात को उसके पति ने सोती हुई बेटी के साथ छेड़खानी की और बेटी के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की. बेटी ने पिता की हरकत का विरोध किया और शोर मचा दिया.