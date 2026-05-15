जुड़वा बेटियों की गवाही से मां के हत्यारे पिता को उम्रकैद; 5 साल पहले गला घोंटकर की थी हत्या
ADGC ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि मामले में मृतका की जुड़वा बेटियों की गवाही अहम रही और आरोपी को सजा हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 6:49 AM IST
आगरा: अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम यशवंत कुमार सरोज ने 5 साल पुराने शक के आधार पर पत्नी हत्या में आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने साक्ष्य और चश्मदीद जुड़वा बेटियों की गवाही में पत्नी की हत्या में आरोपी पति को दोषी पाया. दोषी पति ने शक के चलते टुपट्टे से गला घोंटकर पत्नी की हत्या की थी. बेटियों ने आरोपी को मां की हत्या करते देखा था. न्यायाधीश ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
ADGC ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि मामले में मृतका की जुड़वा बेटियों की गवाही अहम रही. इससे ही आरोपी को सजा हुई है. यह मामला 2021 का है. उन्होंने बताया कि वादी गजल उर्फ बेबी श्रीवास्तव ने जगदीशपुरा थाना पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें लिखा था कि मेरी बेटी रुचि श्रीवास्तव ने मथुरा के गोवर्धन में बड़ा बाजार निवासी धर्मेंद्र पाराशर से करीब 10 वर्ष पहले प्रेम विवाह किया था.
शादी के कुछ दिन बाद ही आरोपी धर्मेंद्र ने बेटी रुचि श्रीवास्तव को परेशान और प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था. आरोपी धर्मेंद्र को समझाया तो हर बार धमकाता था. धर्मेंद्र और बेटी की तीन बेटियां हैं. इसमें दो बेटियां जुड़वा हैं. आरोपी धर्मेंद आवास विकास कॉलोनी स्थित किराए के मकान में परिवार के साथ रहता था.
आरोपी ने 25/26 मार्च 2021 की रात में बेटी प्रियंका उर्फ रुचि की टुपट्टे से गला घोंट हत्या कर दी. आरोपी मकान में ही बच्चों को छोड़कर रात में ही भाग गया था. जब मैं वहां पर पहुंची तो रुचि की लाश पलंग पर पड़ी थी.
तीनों बेटियां रोती बिलखती मिलीं. पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. मृतका का पोस्टमार्टम कराया और दबिश देकर आरोपी पति धर्मेंद्र को दबोच कर जेल भेजा था.
ADGC ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि मृतका रचि की हत्या में सबसे अहम 10 वर्षीय जुड़वा बेटियों की गवाही रही. दोनों बेटियों ने कोर्ट को बताया कि मां की हत्या में हम दोनों बहनें चश्मदीद हैं.
चश्मदीद बेटियों ने गवाही में बताया कि पिता धर्मेंद्र अक्सर मम्मी को पीटते थे. जब मम्मी को मारते थे, तब हम बहनें उन्हें बचाने के लिए रोते-चीखते थे. घटना वाले दिन पिता ने रात में हम बहनों को छत पर भेज दिया था.
पापा ने कमरे की कुंडी लगा ली. टीवी की आवाज तेज कर दी थी. मगर, मम्मी के चीखने की आवाज सुनाई दी तो हम बहनें नीचे आ गईं. हमने खिड़की से देखा कि पापा मम्मी के गले में चुन्नी से गांठ बांधकर उनका गला घोंट रहे हैं.
जब मम्मी मर गई तो पिता ने चुन्नी से मुंह ढंक दिया और हमसे कहा कि तुम्हारी मम्मी को नींद की गोली देकर सुलाया है. अब तुम भी सो जाओ. पापा ने मम्मी के पर्स से पैसे निकाले और मोबाइल लेकर चले गए. हमने लाइट जलाकर देखा तो मम्मी के मुंह से खून निकल रहा था.
ADGC ऋषभ कुमार जैन ने बताया कि इस मामले में वादी गजल, चश्मदीद जुड़वा बेटियां, गवाह संजय श्रीवास्तव, डॉ. वीरेंद्र सिंह, तहरीर लेखक डॉ. वीरेंद्र देव सिंह, पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह, चंद्रवीर सिंह और विवेचक सुनील कुमार वर्मा को गवाही में पेश किए.
तर्क दिए कि आरोपी पत्नी पर शक करता था, लेकिन ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला है. आरोपित कुछ करता भी नहीं था. आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की. न्यायाधीश ने 9 गवाहों की गहावी, साक्ष्य और तर्क के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है.
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