सिरोही में पढ़ाई को लेकर बेटी की पीट-पीटकर हत्या, पिता को 10 साल की सजा
फतेह मोहम्मद ने पढ़ाई को लेकर नाराजगी जताते हुए अपनी बेटी मोमिना को थप्पड़ों, मुक्कों और लाठियों से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई.
Published : July 16, 2026 at 5:20 PM IST
सिरोही : जिले के आबूरोड में अपनी बेटी की पिटाई कर उसकी मौत का कारण बनने वाले पिता को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायालय संख्या-1 ने आरोपी फतेह मोहम्मद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर यह फैसला सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
उपनिदेशक अभियोजन राजश्री व्यास ने बताया कि यह मामला 5 अप्रैल 2024 का है. इस संबंध में अकरम ने आबूरोड शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके भाई फतेह मोहम्मद ने उसे फोन कर घर बुलाया. जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी भतीजी मोमिना घर के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी. पूछताछ में सामने आया कि फतेह मोहम्मद ने पढ़ाई को लेकर नाराजगी जताते हुए अपनी बेटी मोमिना के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. उसने थप्पड़ों, मुक्कों और लाठियों से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.
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घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पूरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 13 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, 30 दस्तावेज और दो भौतिक साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए. सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का परीक्षण करने के बाद अपर सत्र न्यायालय संख्या-1 ने आरोपी फतेह मोहम्मद को दोषी मानते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश खंडेलवाल ने प्रभावी पैरवी की. न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि प्रस्तुत साक्ष्य और परिस्थितियां आरोपी के अपराध को संदेह से परे सिद्ध करती हैं.