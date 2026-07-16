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सिरोही में पढ़ाई को लेकर बेटी की पीट-पीटकर हत्या, पिता को 10 साल की सजा

सिरोही : जिले के आबूरोड में अपनी बेटी की पिटाई कर उसकी मौत का कारण बनने वाले पिता को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायालय संख्या-1 ने आरोपी फतेह मोहम्मद के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर यह फैसला सुनाते हुए उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

उपनिदेशक अभियोजन राजश्री व्यास ने बताया कि यह मामला 5 अप्रैल 2024 का है. इस संबंध में अकरम ने आबूरोड शहर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया गया था कि उसके भाई फतेह मोहम्मद ने उसे फोन कर घर बुलाया. जब वह मौके पर पहुंचा तो उसकी भतीजी मोमिना घर के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी. पूछताछ में सामने आया कि फतेह मोहम्मद ने पढ़ाई को लेकर नाराजगी जताते हुए अपनी बेटी मोमिना के साथ बेरहमी से मारपीट की थी. उसने थप्पड़ों, मुक्कों और लाठियों से उसकी पिटाई की, जिससे उसकी तबीयत गंभीर रूप से बिगड़ गई. परिजन उसे तत्काल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.