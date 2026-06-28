ETV Bharat / state

डेढ़ साल बाद मिला बेटा, गले लगाकर रोया पिता, बयां की दर्द भरी दास्तां, मुजफ्फरनगर में था बंधुआ मजदूर

मुक्त कराए जाने के बाद नाबालिग को बाल कल्याण समिति (CWC) के संरक्षण में रखा गया था. समिति अध्यक्ष रीना पंवार ने बताया कि शुरुआत में परिवार का कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिसके चलते किशोर को मेरठ संप्रेक्षण गृह भेजा गया. बाद में पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से परिजनों का पता लगाया गया और उन्हें मुजफ्फरनगर बुलाकर महावीर चौक स्थित कार्यालय में बच्चे से मिलवाया गया.

बता दें, दोना-पत्तल फैक्ट्री से 22 जून को 12 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था. इनमें किशोर भी शामिल था. रविवार को अपने परिवार से मिला तो हर किसी की आंखें नम हो गईं.

मुजफ्फरनगर : तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव स्थित दोना-पत्तल फैक्ट्री से बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए नाबालिग किशोर की आखिरकार अपने परिवार से मुलाकात हो गई. डेढ़ साल पहले लापता हुए बेटे को सामने देखकर पिता खुद को रोक नहीं पाए और बेटे को गले लगाकर रो पड़े.

किशोर दिल्ली के नरेला क्षेत्र का रहने वाला है. रविवार को पिता को सामने देखा, वह उनसे लिपट गया और दोनों की आंखों से आंसू बह निकले. परिवार के अन्य सदस्य भी भावुक हो गए. मुलाकात के दौरान किशोर ने बताया कि उसे लंबे समय तक फैक्ट्री में बंधक बनाकर रखा गया, जबरन मजदूरी कराई गई और विरोध करने पर प्रताड़ित किया जाता था. खाने के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी. बेटे की आपबीती सुनकर पिता रोने लगे.

पिता ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले उनका बेटा अचानक लापता हो गया था. परिवार ने हर संभव कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी. ऐसे में जब मुजफ्फरनगर पुलिस का फोन आया और बेटे के मिलने की सूचना मिली तो पहले विश्वास नहीं हुआ. उन्होंने पुलिस और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनका परिवार इस मदद को कभी नहीं भूलेगा. अब वह बेटे को साथ लेकर नई शुरुआत करना चाहते हैं.

मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुख्य आरोपी की तलाश जारी है. पूरे प्रकरण की जांच के लिए गठित एसआईटी मजदूरों के शोषण और अन्य आरोपों की जांच कर रही है. साथ ही मुक्त कराए गए मजदूरों को केंद्र सरकार की पुनर्वास योजना के तहत आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है.

यह भी पढ़ें : रायबरेली में किसानों के लिए वरदान बनी 'खेत तालाब योजना', वर्षा जल संचयन के साथ मिलेगा 52,500 रुपये का अनुदान