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बेटे की मौत पर पिता का बड़ा खुलासा, बहू और उसके बॉयफ्रेंड सहित 4 पर जहर देने का केस, खुद जुटाए CCTV सबूत

5 अगस्त को पत्नी को दवाई दिलवाने निकले महेश की हुई थी मौत, बहू ने अचानक तबीयत बिगड़ने की कही थी बात.

मृतक महेश मीणा.
मृतक महेश मीणा. (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2026 at 1:19 PM IST

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जयपुर : राजधानी जयपुर में एक युवक की मौत के मामले में करीब 13 दिन बाद एक नया मोड़ आ गया है. जब पिता ने अपनी बहू (मृतक की पत्नी), उसके कथित बॉयफ्रेंड और दो अन्य युवकों के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है. पहले तबीयत बिगड़ने से मौत की बात कही जा रही थी. अब मृतक के पिता ने अपनी बहू और उसके ब्वॉयफ्रेंड सहित चार लोगों के खिलाफ जहर देकर हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है. पिता ने इस दौरान अपने स्तर पर पूरे मामले की जानकारी जुटाई और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए. विश्वकर्मा थानाधिकारी रविंद्र सिंह नरूका ने बताया, मल्होत्रा नगर निवासी बाबूलाल मीणा ने अपने 27 वर्षीय बेटे महेश मीणा की हत्या का मामला दर्ज करवाया है.

तकनीकी विश्लेषण कर कड़ियां जोड़ने की कवायद : जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि 5 अगस्त को महेश की मौत के बाद इसे अप्राकृतिक मौत मानते हुए मर्ग दर्ज किया गया था. अब परिजनों ने संदेह के आधार पर मुकदमा दर्ज करवाया है. जिनमें मृतक की पत्नी और तीन अन्य युवकों को नामजद किया गया है. तकनीकी विश्लेषण कर कड़ियों को जोड़ने की कवायद जारी है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे. उनके आधार पर आगे विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

जयपुर (पश्चिम) डीसीपी प्रशांत किरण (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

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पिता ने जुटाया सीसीटीवी फुटेज : पिता ने पुलिस को घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी मुहैया करवाया है. उनका कहना है कि बेटे महेश की पत्नी कविता उसे तीन युवकों के साथ बाइक पर बिठाकर लाई थी. इस दौरान महेश बेहोश था. पिता ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि उनका बेटा महेश विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल इलाके में लोहे के चद्दर बनाने की कंपनी में काम करता था. उसकी शादी करीब डेढ़ साल पहले शिवदासपुरा की रहने वाली कविता से हुई थी. महेश 5 अगस्त को कविता को दवाई दिलाने बोराज गया था. लेकिन शाम तक घर नहीं लौटा. उनके छोटे बेटे मनीष ने कॉल किया तो कविता ने उठाया और कहा कि वे जल्द घर आ जाएंगे.

कविता ने देवर को कॉल कर बुलाया : इसके कुछ देर बाद कविता ने मनीष को वापस कॉल किया और कहा कि मनीष की तबीयत बिगड़ गई है. उसने मनीष को विश्वकर्मा स्थित 14 नंबर पुलिया के पास तुरंत बुलाया. मनीष और बहन संतोष वहां पहुंचे तो महेश सड़क किनारे बेहोशी की हालत में था. वे उसे सीकर रोड स्थित एक निजी अस्पताल ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इसके बाद शव को कांवटिया अस्पताल ले जाया गया. जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किया गया.

सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल.
सीसीटीवी फुटेज ने खोली पोल. (cctv)

परिजनों को बताई यह कहानी : इस घटना को लेकर कविता ने परिजनों को जानकारी दी कि वह महेश के साथ पीहर चली गई थी. वापस आते समय श्याम नगर इलाके में 200 फीट बाईपास के करीब उसकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गया. उसने परिजनों को कहा कि वह खुद बाइक चलाकर महेश को पीछे बाइक पर बांधकर ला रही थी. इस दौरान वह गिरने लगा तो 14 नंबर पुलिया के पास बाइक रोकी और उसे सड़क पर लेटा दिया. फिलहाल, पुलिस ने इस मामले को लेकर पहले हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर उसका विश्लेषण की कवायद में जुटी है. तकनीकी आधार पर भी आरोपों की पुष्टि की जा रही है.

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सीसीटीवी फुटेज ने की चुगली : पिता का कहना है कि उन्होंने जब घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो चौंकाने वाली जानकारी सामने आई. फुटेज में साफ दिख रहा था कि कविता महेश को पीछे बिठाकर नहीं लाई. एक बाइक पर दो युवक महेश को बीच में बिठाकर लाए जबकि कविता दूसरे युवक के साथ दूसरी बाइक पर आई. उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी जुटाई तो उन्हें कविता के कथित बॉयफ्रेंड गणेश के बारे में जानकारी मिली. इसके बाद सामने आया कि अजय और गोलू महेश को बाइक पर बीच में बिठाकर लाए थे. अब पिता ने कविता, उसके कथित बॉयफ्रेंड गणेश, अजय और गोलू के खिलाफ जहर देकर महेश की हत्या करने का मुकदमा दर्ज करवाया है.

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