ETV Bharat / state

जेई ने फोन नहीं उठाया तो फावड़ा-बेलचा लेकर उतरे पिता, बेटी की शादी के लिए खुद कर डाली सड़क की मरम्मत

गोविंद जोशी ने की सड़क की मरम्मत ( फोटो सोर्स- Villagers )

पिथौरागढ़: बेटी की शादी हर पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना और भावुक पल होता है. घर में शादी की तैयारियां हों, बारात के स्वागत की चिंता हो और रिश्तेदारों के आने का इंतजार हो, लेकिन इन सबके बीच एक पिता को सड़क बनाने के लिए फावड़ा-बेलचा उठाना पड़े, तो यह सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. ऐसा ही मामला सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड के गुरुमतोली गांव से सामने आया है.

30 नवंबर को होनी है बेटी की शादी: जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले के गुरुमतोली गांव के निवासी गोविंद जोशी की बेटी की शादी 30 नवंबर को होनी है. घर में मांगलिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने वाली क्वीतड़-जमतड़ी सड़क की बदहाली ने परिवार की मुश्किलें बढ़ा दीं. सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं.