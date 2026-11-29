जेई ने फोन नहीं उठाया तो फावड़ा-बेलचा लेकर उतरे पिता, बेटी की शादी के लिए खुद कर डाली सड़क की मरम्मत
पिथौरागढ़ में बदहाल मार्ग की विभाग ने नहीं ली सुध, बेटी की बारात के स्वागत के लिए ग्रामीणों संग पिता ने भरे सड़क के गड्ढे
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 29, 2026 at 5:17 PM IST|
Updated : November 29, 2026 at 5:29 PM IST
पिथौरागढ़: बेटी की शादी हर पिता के जीवन का सबसे बड़ा सपना और भावुक पल होता है. घर में शादी की तैयारियां हों, बारात के स्वागत की चिंता हो और रिश्तेदारों के आने का इंतजार हो, लेकिन इन सबके बीच एक पिता को सड़क बनाने के लिए फावड़ा-बेलचा उठाना पड़े, तो यह सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि सरकारी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है. ऐसा ही मामला सीमांत पिथौरागढ़ जिले के मूनाकोट विकासखंड के गुरुमतोली गांव से सामने आया है.
30 नवंबर को होनी है बेटी की शादी: जानकारी के मुताबिक, पिथौरागढ़ जिले के गुरुमतोली गांव के निवासी गोविंद जोशी की बेटी की शादी 30 नवंबर को होनी है. घर में मांगलिक कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने वाली क्वीतड़-जमतड़ी सड़क की बदहाली ने परिवार की मुश्किलें बढ़ा दीं. सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं.
फावड़ा-बेलचा लेकर सड़क की मरम्मत करने पहुंचे पिता: हालात ऐसे हैं कि कई स्थानों पर वाहनों का गुजरना तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है. बारात और मेहमानों को गांव तक पहुंचने में परेशानी न हो, इसके लिए गोविंद जोशी ने खुद सड़क सुधारने का बीड़ा उठा लिया. बीती शुक्रवार को घर में गणेश पूजा का कार्यक्रम होने के बावजूद वो ग्रामीणों के साथ फावड़ा और बेलचा लेकर सड़क पर पहुंच गए.
मिट्टी और मलबा भरकर रास्ते को बनाया चलने लायक: सभी ने मिलकर गड्ढों में मिट्टी और मलबा भरकर रास्ते को चलने लायक बनाने का प्रयास किया. एक तरफ घर में बेटी की शादी की खुशियां हैं, तो दूसरी तरफ पिता को बारात का रास्ता तैयार करने के लिए मजदूर बनना पड़ा. वहीं, गोविंद जोशी का कहना है कि जेई ने फोन नहीं उठाया तो वो ग्रामीणों के साथ फावड़ा-बेलचा लेकर खुद ही सड़क की मरम्मत करने उतर गए.
"मैंने सड़क की बदहाली को लेकर लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता (जेई) से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने फोन तक नहीं उठाया. सड़क सुधारने के लिए जेसीबी भेजने की मांग भी पूरी नहीं हुई. आखिरकार विभाग की मदद का इंतजार छोड़कर मुझे ग्रामीणों के साथ खुद ही सड़क की मरम्मत करने के लिए मोर्चा संभालना पड़ा."- गोविंद जोशी, ग्रामीण
पांच हजार की आबादी भुगत रही खामियाजा: करीब 10 किलोमीटर लंबा क्वीतड़-जमतड़ी मार्ग आसपास के कई गांवों की लगभग पांच हजार आबादी के आवागमन का मुख्य रास्ता है. ग्रामीणों की मानें तो सड़क निर्माण के बाद से अब तक डामरीकरण नहीं हुआ. बरसात और इस साल की आपदा ने मार्ग की हालत और खराब कर दी.
कई बार सड़क की मरम्मत को लेकर गुहार लगा चुके ग्रामीण: ग्रामीण कई बार शिकायत कर चुके हैं. सड़क की मांग को लेकर चुनाव बहिष्कार तक किया जा चुका है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ. ग्रामीणों ने बताया कि करीब 12 सालों से इस बदहाल मार्ग की संबंधित विभाग ने सुध नहीं ली है. जिसके चलते ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.
बेटी की शादी के लिए पिता ने किया श्रमदान: सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सड़क से हजारों लोग रोजाना आवाजाही करते हैं, उसकी मरम्मत के लिए ग्रामीणों को आखिर कब तक खुद ही आगे आना पड़ेगा? बेटी की शादी के लिए पिता का यह श्रमदान जहां भावुक कर रहा है, तो वहीं सरकारी तंत्र की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है.
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