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बस्ती में पिता ने दो नाबालिग बेटियों से किया दुष्कर्म, मां ने दर्ज कराई FIR, आरोपी गिरफ्तार

पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया, पिता शराब के नशे में अक्सर उनके साथ अश्लील हरकतें करते हुए शारीरिक संबंध बनाते.

पिता ने किया बेटियों से रेप.
पिता ने किया बेटियों से रेप. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 5:56 PM IST

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बस्ती : कलवारी थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. यहां 14 और 16 साल की दो बहनों ने अपने पिता पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ बेटियों से दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है.

बेटियों का आरोप है कि पिता मार्च माह से उनके साथ गलत हरकत कर रहा था. विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था. पीड़िता ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया है कि पिता शराब के नशे में अक्सर उनके साथ अश्लील हरकतें करते हुए शारीरिक संबंध बनाते. डर के कारण दोनों बहनें चुप रहीं. बाद में मां को पूरी बात बताई.

नाबालिगों का आरोप है कि मां ने पिता का विरोध किया, लेकिन वह नहीं माने. इसके बाद भी कई बार उन्होंने जबरन शारीरिक संबंध बनाए. परेशान होकर पीड़िता की मां ने अपने ही पति के खिलाफ थाने में तहरीर दी. FIR दर्ज होने पर आरोपी पिता घर से फरार हो गया. अलग-अलग फोन नंबर से तहरीर वापस लेने के लिए जान से मारने की धमकी देने लगा.

डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल एक्शन लिया और आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है. अभियुक्त के खिलाफ धारा 65(1), 352(2), 5N/6 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है.

यह भी पढ़ें : फिरोजाबाद आरव मर्डर केस; पिता बोला- पत्नी और सास के षड़यंत्र की जांच हो, कोर्ट ने दोषी को दी है फांसी की सजा

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