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हे भगवान! सनकी पिता ने 6 वर्षीय बेटे को रावी नदी में फेंका, फिर थाने जाकर कबूल किया गुनाह

पिता के कबूलनामे से थाने में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस टीम मौके पर पहुंची. रावी नदी में सर्च ऑपरेशन जारी है.

पिता ने बेटे को रावी नदी में फेंका
पिता ने बेटे को रावी नदी में फेंका (ETV Bharat Concept Image)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 4:07 PM IST

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चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां एक पिता ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने ही 6 वर्षीय मासूम बेटे को उफनती रावी नदी में धक्का दे दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पिता पुलिस चौकी पहुंचा और अपना गुनाह कबूल किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. पुलिस मासूम की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है. मामले की पुष्टि एसपी चंबा विजय सकलानी ने की.

एसपी चंबा विजय सकलानी ने बताया, "बच्चे की तलाश के लिए रावी नदी के संभावित स्थानों पर खोजबीन जारी है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगामी कानूनी कार्रवाई की जाएगी".

चंबा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, घटना चंबा-पठानकोट मार्ग पर स्थित परेल पुल की है. आरोपी पिता अपने 6 साल के बच्चे को परेल पुल पर ले गया और वहां से उसे सीधे रावी नदी में धक्का दे दिया. इसके बाद वह सुल्तानपुर पुलिस चौकी पहुंचा. वहां पुलिसकर्मियों के सामने उसने कहा, मैंने अपने बेटे को रावी नदी में फेंक दिया है. आरोपी के मुंह से यह सुनते ही पुलिसकर्मी सन्न रह गए और तुरंत उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एएसपी चंबा दिनेश शर्मा की अगुवाई में पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुई. पुलिसकर्मियों के साथ स्थानीय लोग भी रावी नदी के किनारे-किनारे मासूम बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं. हालांकि, नदी के तेज बहाव और दुर्गम इलाके के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत पेश आ रही है. अब तक बच्चे का कोई सुराग नहीं लग पाया है.

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