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मेरठ में पिता ने 3 साल के मासूम को खिलाया जहरीला पदार्थ, मौत; खुद भी कर लिया आत्महत्या

​शुक्रवार रात करीब 8 बजे कपिल अचानक अपनी ससुराल पहुंचा. वह पूरी तरह सामान्य दिख रहा था.

मेरठ में पिता ने 3 साल के मासूम को खिलाया जहरीला पदार्थ.
मेरठ में पिता ने 3 साल के मासूम को खिलाया जहरीला पदार्थ. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 11, 2026 at 12:56 PM IST

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मेरठ: जिले के किठौर थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 3 साल के बेटे को जहरीला पदार्थ खिलाकर मार डाला. इसके बाद खुद भी सुसाइड कर लिया. घटना के पीछे का कारण पत्नी से विवाद और पारिवारिक कलह बताई जा रही है. पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मृतक बच्चे के नाना हरिकिशन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उनकी बेटी काजल की शादी 5 साल पहले परीक्षितगढ़ के रेहदरा किला गांव के रहने वाले कपिल पुत्र चरनसिंह के साथ हुई थी. कपिल पेशे से पेंटर था. दोनों के दो बच्चे थे. 3 साल का बड़ा बेटा लड्डू और 2 साल की छोटी बेटी परी.

​3 जुलाई को काजल की छोटी बहन की शादी थी. शादी समारोह के दौरान कपिल ने अत्यधिक शराब पी रखी थी, जिस पर पत्नी काजल ने उसे टोक दिया. पत्नी का टोकना शराबी कपिल को इतना नागवार गुजरा कि वह गुस्से में पत्नी और बच्चों को ससुराल में ही छोड़कर अकेला चला गया.

​शुक्रवार रात करीब 8 बजे कपिल अचानक अपनी ससुराल पहुंचा. वह पूरी तरह सामान्य दिख रहा था और उसने अपने 3 साल के बेटे लड्डू को दुकान से खाने का सामान दिलाने की बात कही. बहला-फुसलाकर वह मासूम को अपने साथ ले गया और रास्ते में उसे जबरन जहर दे दिया.

इसके बाद उसने खुद भी वही जहरीला पदार्थ खा लिया. ​घटना के कुछ ही देर बाद मायके वालों के पास फोन आया कि कपिल और लड्डू की हालत खराब है. परिजन जब मौके पर पहुंचे तो पता चला कि जहर के असर के कारण 3 साल के मासूम लड्डू की मौके पर ही मौत हो चुकी थी.

वहीं, कपिल गंभीर हालत में पड़ा हुआ था. ​सूचना मिलते ही किठौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कपिल को मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान कपिल की भी मौत हो गई.

​थाना प्रभारी सुबोध सक्सेना ने बताया कि पीड़ित परिवार की तरफ से थाने में तहरीर प्राप्त हुई है. पुलिस ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पारिवारिक कलह और शराब के विवाद की बात सामने आ रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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