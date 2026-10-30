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'मेरी बेटी मर गई, मैंने पिंडदान कर दिया', बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने कर दिया श्राद्ध

कटिहार में प्रेम विवाह से नाराज बेटी का श्राद्ध करते परिवार के लोग ( ETV Bharat )

कटिहार: जिस बेटी को पिता ने कभी अपनी गोद में खिलाया होगा, जिसके भविष्य के लिए न जाने कितने सपने संजोए होंगे, उसी बेटी को आज जीते-जी मृत मान लिया. जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, उसी घर से अब उसके रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया गया. वजह बनी अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का फैसला.

जीवित बेटी का श्राद्ध