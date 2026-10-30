'मेरी बेटी मर गई, मैंने पिंडदान कर दिया', बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने कर दिया श्राद्ध
कटिहार में दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह करने पर नाराज पिता ने जीवित बेटी का श्राद्ध कर रिश्ता खत्म कर दिया. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : October 30, 2026 at 5:52 PM IST
कटिहार: जिस बेटी को पिता ने कभी अपनी गोद में खिलाया होगा, जिसके भविष्य के लिए न जाने कितने सपने संजोए होंगे, उसी बेटी को आज जीते-जी मृत मान लिया. जिस घर में कभी उसकी हंसी गूंजती थी, उसी घर से अब उसके रिश्ते खत्म करने का ऐलान कर दिया गया. वजह बनी अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने का फैसला.
जीवित बेटी का श्राद्ध
दूसरी जाति के युवक से प्रेम विवाह करने पर नाराज पिता और भाई ने कथित तौर पर बेटी का श्राद्ध कर्म कर दिया. यह कदम केवल एक परिवार के भीतर टूटते रिश्तों की कहानी नहीं है, बल्कि प्रेम, सामाजिक प्रतिष्ठा, जातिगत बंधनों और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने के अधिकार के बीच पैदा हुए टकराव को भी सामने लाता है.
क्या है मामला
मामला कदवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव का बताया जा रहा है. जानकारी के अनुसार, परिवार की मर्जी के खिलाफ लड़की ने अपनी पसंद के युवक से प्रेम विवाह कर लिया. युवक को एक स्थानीय जनप्रतिनिधि का पुत्र बताया जा रहा है. दोनों के विवाह के बाद परिवार में नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पिता और भाई ने बेटी से रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया.
पिता का आरोप
पिता का आरोप है कि परिवार ने उसे मृत मानते हुए उसका श्राद्ध कर्म भी कर दिया. एक तरफ बेटी अपने चुने हुए जीवनसाथी के साथ नई जिंदगी शुरू करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ उसके पिता का कहना है कि बेटी के इस फैसले ने उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है.
एक ही रिश्ते की दो तस्वीरें सामने हैं. एक तरफ पिता की नाराजगी और टूटे विश्वास का दर्द साफ दिखाई देता है, तो दूसरी तरफ अपनी पसंद से शादी करने के फैसले पर पूरी तरह अडिग बेटी खड़ी है, जो अपने अधिकार की बात कर रही है.
पिता का गुस्सा और बेटी की दलील
बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपनी पीड़ा और गुस्से को बेहद कड़े शब्दों में जाहिर किया. उनका कहना है कि बेटी के इस कदम से उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है और अब वह उसे अपना नहीं मानते.
"मेरी बेटी दूसरे के साथ भाग गई और मेरी प्रतिष्ठा को तार-तार कर दिया. इसलिए मेरे लिए बेटी मर गई. वह दूसरे के पास चली गई, तो मेरे लिए मर गई. मैंने उसका अंतिम संस्कार करके पिंडदान भी कर दिया. मेरे लिए अब वह नहीं है. वह मेरी आत्मा से चली गई. उसने सब कुछ तार-तार कर दिया." -लड़की के पिता
बेटी ने कहा-11 साल से जानते हैं
बेटी की कहानी इस घटनाक्रम का दूसरा पक्ष सामने रखती है. उसका कहना है कि वे दोनों एक-दूसरे को करीब 11 वर्षों से जानते थे और लंबे समय से रिश्ते में थे. उसने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब घरवाले राजी नहीं हुए, तो उन्होंने अपनी मर्जी से यह कदम उठाया.
लड़की ने स्पष्ट किया कि "उसका अपहरण नहीं हुआ है और न ही उस पर या उसके ससुराल वालों पर किसी तरह का दबाव है. वह बालिग है और अपने जीवन से जुड़ा फैसला खुद लेने में सक्षम है. फिलहाल वह अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है."
आम तौर पर श्राद्ध कर्म किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद किया जाता है, लेकिन यहां आरोप है कि बेटी के प्रेम विवाह से नाराज परिवार ने उसे जीवित रहते हुए ही मृत मान लिया. यह कदम परिवार के भीतर टूटे रिश्तों और गहरी नाराजगी का प्रतीक बनकर सामने आया है.
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