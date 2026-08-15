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पिता ने बेटी का जीते-जी कर दिया पिंडदान, कर दी थी ये गलती

हजारीबाग: झारखंड के हजारीबाग जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां रूढ़िवादी परंपरा और नई सोच के बीच ऐसी टकराव नजर आया है. एक परिवार ने जीते जी अपनी बेटी का पिंडदान कर दिया. बेटी का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अपनी इच्छा से प्रेम विवाह कर लिया. यह घटना समाज के उस चेहरे को उजागर करता है जो अभी भी जात-पात और रूढ़िवादी सामाजिक परंपरा के भंवर जाल में फंसा है. घटना हजारीबाग के चौपारण के पांडेबारा गांव की है.

बदलते दौर में लोगों की सोच बदल रही है. युवा अपने इच्छा से करियर के साथ-साथ अपनी दुनिया भी बसाना चाहते हैं, लेकिन अभी भी गांव में पुरानी रूढ़िवादी परंपरा कुछ इस तरह से जकड़ी हुई है कि वह नई सोच को स्वीकार नहीं कर पा रही है. ऐसा ही मामला चौपारण के पांडेबारा में हुई है. जहां एक पिता ने अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया.

परिजन क बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

दरअसल, खेमन प्रसाद की 18 वर्षीय पुत्री करीब एक माह पहले अचानक घर से चली गई थी. परिवार को बाद में जानकारी मिली कि युवती नरैना गांव निवासी पवन साव के साथ गई है. बेटी के घर से चले जाने के बाद परिजनों ने चौपारण थाना में आवेदन देकर उसकी बरामदगी की गुहार लगाई थी. इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू की. एक महीने बाद पुलिस ने युवती और उसके साथ गए युवक को आंध्र प्रदेश से बरामद किया और दोनों को चौपारण लेकर आई.

युवती के थाना पहुंचने के बाद परिवार के लोगों ने उसे काफी समझाने-बुझाने का प्रयास किया. परिजनों ने घर लौटने और अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की. परिवार की ओर से उसे समझाने की कोशिश की गई, लेकिन युवती अपने प्रेमी के साथ रहने के फैसले पर अड़ी रही. परिजनों के तमाम प्रयासों के बावजूद जब युवती अपने फैसले से पीछे नहीं हटी, तो परिवार ने उससे संबंध समाप्त करने का निर्णय लिया.

गुरुवार को युवती के पिता, भाई और चाचा पांडेयबारा स्थित श्मशान घाट पहुंचे. वहां बेटी की तस्वीर रखी गई. परिजनों ने मुंडन कराया और हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार श्राद्धकर्म और पिंडदान की प्रक्रिया पूरी की. परिवार की ओर से यह संदेश दिया गया कि बेटी के फैसले के बाद अब वे उसे अपने लिए मृत मान चुके हैं.