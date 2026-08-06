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महिला के कपड़े पहनकर 3 बच्चों के पिता ने की आत्महत्या, जांच में जुटी पुलिस

जयपुर : राजधानी जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में महिला के कपड़े पहनकर तीन बच्चों के पिता ने बुधवार रात को आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान मुन्ना के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मौका मुआयना किया. एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. युवक ने महिला के कपड़े पहनकर जान क्यों दी, इस संबंध में भी जांच पड़ताल की जा रही है.

गलता गेट थाना अधिकारी धर्म सिंह ने बताया कि जयपुर के गलता गेट थाना इलाके में एक युवक ने महिलाओं के कपड़े पहनकर जान दे दी है. सूचना मिलते ही गलता गेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. एफएसएल टीम को भी बुलाकर साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं. मृतक की पहचान मुन्ना के रूप में हुई है. शव को सवाई मानसिंह अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है.