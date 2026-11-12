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निवर्तमान प्रधान पिता ने गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगाए गंभीर आरोप, पूर्व विधायक ने दिया ये जवाब

गिर्राज सिंह मलिंगा, निवर्तमान प्रधान पिता शंकर ​सिंह ( Source - Social Media )

धौलपुर : पंचायत चुनाव में नेताओं के एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है. हाल ही में पूर्व विधायक बीएल कुशवाह ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा पर आरोप लगाए थे. यह विवाद अभी थमा ही नहीं था कि बसेड़ी पंचायत समिति के निवर्तमान प्रधान अमित सिंह के पिता शंकर सिंह परमार ने बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर पूर्व के पंचायत समिति चुनाव में फंडिंग के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों को मलिंगा ने निराधार बताया है.