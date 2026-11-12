निवर्तमान प्रधान पिता ने गिर्राज सिंह मलिंगा पर लगाए गंभीर आरोप, पूर्व विधायक ने दिया ये जवाब
निवर्तमान बसेड़ी प्रधान अमित सिंह के पिता शंकर सिंह ने पूर्व के पंचायत चुनाव में साढ़े तीन करोड़ की फंडिंग के आरोप लगाए हैं.
Published : November 12, 2026 at 3:33 PM IST
धौलपुर : पंचायत चुनाव में नेताओं के एक दूसरे पर आरोप–प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है. हाल ही में पूर्व विधायक बीएल कुशवाह ने राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा पर आरोप लगाए थे. यह विवाद अभी थमा ही नहीं था कि बसेड़ी पंचायत समिति के निवर्तमान प्रधान अमित सिंह के पिता शंकर सिंह परमार ने बाड़ी के पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा पर पूर्व के पंचायत समिति चुनाव में फंडिंग के आरोप लगाए हैं. इन आरोपों को मलिंगा ने निराधार बताया है.
निवर्तमान बसेड़ी प्रधान अमित सिंह के पिता शंकर सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि गिर्राज सिंह मलिंगा ने समाज का अहित किया है. यह आदमी किसी का भी सगा नहीं है. किसी भी पार्टी के विरोध में हो जाता है और धमकियां देता है. उन्होंने पूर्व के पंचायत चुनाव में साढ़े तीन करोड़ की फंडिंग के आरोप लगाए हैं. साथ ही शंकर सिंह ने मलिंगा पर हर काम पैसे से करने के भी आरोप लगाए. इसके अलावा उन्होंने प्रचार के दौरान घात लगाकर पीछा करना, हमला करने की कोशिश की प्लानिंग जैसे आरोप भी लगाए.
पढ़ें: AEN से मारपीट प्रकरण में पूर्व विधायक मलिंगा सहित अन्य पर आरोप तय
इन आरोपों का पूर्व विधायक गिर्राज सिंह मलिंगा ने खंडन किया है. उन्होंने फेसबुक पर वीडियो जारी कर कहा कि मैं बागथर की माता पर कसम खाने के लिए तैयार हूं. वीडियो के अंतर्गत गिर्राज सिंह मलिंगा ने समय और दिन भी निर्धारित किया है. मलिंगा ने भी शंकर सिंह के आरोपों का जवाब देते हुए आरोप जड़े हैं. मलिंगा ने बताया कि उन्हें शंकर सिंह के आरोपों की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से मिली है. इसीलिए जवाब भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से दिया है. हालांकि उन्होंने दो लोगों को चैलेंज की जानकारी शंकर सिंह तक पहुंचाने को कहा है.