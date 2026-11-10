दिल्ली लाल किला धमाके की पहली बरसी; शामली के नोमान को इंसाफ का इंतजार, पिता बोले- दोषियों को जल्द सजा मिले
10 नवंबर 2025 को लाल किले के पास हुए ब्लास्ट में नोमान की मौत हो गई थी. परिवार को इंसाफ का इंतजार है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 9:30 PM IST
शामली : एक साल पहले दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके में मारे गए शामली के नोमान के पिता का अब भी कम नहीं हुआ है. नोमान के पिता ने दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलने के बाद ही उन्हें इंसाफ मिल पाएगा. नोमान के पिता इमरान ने कहा कि यह ऐसी घटना नहीं कि किसी गांव पर हमला कर दिया हो ये तो देश पर हमला हुआ है.
बता दे की 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक गाड़ी में बम धमाका हुआ था जिसमें शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के कस्बे के रहने वाले नोमान की ब्लास्ट में मौत हो गई थी, जबकि उसका एक अन्य साथी घायल हो गया था. नोमान अपनी कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान लेने के लिए दिल्ली गया था और फिर वह वापस नहीं लौटा.
घटना को करीब 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस घटना के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है. एक साल बाद ब्लास्ट कांड की बरसी पर नोमान के पिता का दर्द छलका पड़ा. उन्होंने कहा कि ब्लास्ट कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जब उन्हें सजा मिलेगी तभी उनको भी इंसाफ मिल पाएगा. मेरा बेटा सामान लेने के लिए गया था उसका क्या कसूर था.
नोमान अपने घर का छोटा बेटा था और जिस समय उसकी दिल्ली बम धमाके में मौत हुई उस समय उसका भाई जिंदगी और मौत की जंग से लड़ रहा था. उसके भाई अरमान की दोनों किडनी खराब थीं और उसका इलाज चल रहा था. नोमान का भाई अरमान कस्बे में ही कॉस्मेटिक की दुकान करता है. किडनी खराब होने की वजह से नोमान ने दुकान संभालना शुरू कर दिया था.
नोमान के भाई अरमान ने बताया कि अभी 3 महीने पहले उसकी किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ है. डॉक्टर ने तो अभी उसे घर पर रहकर आराम करने के लिए कहा है, लेकिन परिवार की माली हालत ठीक नहीं होने के कारण मजबूरन उसे दुकान पर बैठना पड़ा. नोमान के पिता इमरान भी अभी बेड रेस्ट पर चल रहे हैं अभी कुछ दिन पहले उनकी भी एक हादसे में रीड की हड्डी में दिक्कत आ गई और डॉक्टर ने उन्हें भी आराम करने के लिए कहा है. हमारी तो सरकार से यही मांग है कि जो भी इसमें दोषी है उनको जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि हमें भी इंसाफ मिल सके.
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