ETV Bharat / state

दिल्ली लाल किला धमाके की पहली बरसी; शामली के नोमान को इंसाफ का इंतजार, पिता बोले- दोषियों को जल्द सजा मिले

दिल्ली लाल किला धमाके में हुई थी नोमान की मौत. ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : एक साल पहले दिल्ली के लाल किले के पास कार में हुए धमाके में मारे गए शामली के नोमान के पिता का अब भी कम नहीं हुआ है. नोमान के पिता ने दोषियों को जल्द सजा दिलाए जाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि दोषियों को सजा मिलने के बाद ही उन्हें इंसाफ मिल पाएगा. नोमान के पिता इमरान ने कहा कि यह ऐसी घटना नहीं कि किसी गांव पर हमला कर दिया हो ये तो देश पर हमला हुआ है.

बता दे की 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले के पास एक गाड़ी में बम धमाका हुआ था जिसमें शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के कस्बे के रहने वाले नोमान की ब्लास्ट में मौत हो गई थी, जबकि उसका एक अन्य साथी घायल हो गया था. नोमान अपनी कॉस्मेटिक की दुकान के लिए सामान लेने के लिए दिल्ली गया था और फिर वह वापस नहीं लौटा.

परिवार को इंसाफ का इंतजार. (Video Credit; ETV Bharat) घटना को करीब 1 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इस घटना के दोषियों को सजा नहीं मिल पाई है. एक साल बाद ब्लास्ट कांड की बरसी पर नोमान के पिता का दर्द छलका पड़ा. उन्होंने कहा कि ब्लास्ट कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए, जब उन्हें सजा मिलेगी तभी उनको भी इंसाफ मिल पाएगा. मेरा बेटा सामान लेने के लिए गया था उसका क्या कसूर था. घटना के प्रमुख तथ्य. (Photo Credit; ETV Bharat)