ट्यूशन टीचर ने बेटे के करियर के लिए बेची दुकान, लिया लाखों का कर्जा, अब कार्तिक शर्मा बने CSK के 'युवा किंग'

कार्तिक शर्मा व उनके पिता से वीडियो कॉल में दोनों पिता-पुत्र की आंखें नम हो गई थीं.

Cricketer Kartik Sharma
क्रिकेटर कार्तिक शर्मा (Source- Bharatpur Cricket Association)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 16, 2025 at 8:47 PM IST

भरतपुर: यह कहानी सिर्फ ताबड़तोड़ बैटिंग की नहीं, बल्कि पिता की तपस्या और बेटे के सपने की है. जिले के दारापुर गांव के होनहार क्रिकेटर कार्तिक शर्मा ने आईपीएल ऑक्शन में ऐसा धमाका किया कि देशभर की निगाहें भरतपुर पर टिक गईं. चेन्नई सुपर किंग्स ने कार्तिक को 14 करोड़ 20 लाख रुपए की भारी-भरकम बोली लगाकर अपनी टीम में शामिल किया और एक साधारण परिवार की असाधारण कहानी को नई पहचान दे दी.

आईपीएल ऑक्शन के दौरान जैसे ही कार्तिक शर्मा का नाम पुकारा गया, भरतपुर की धड़कनें तेज हो गईं. बोली बढ़ती गई और जब हथौड़ा 14.20 करोड़ पर रुका, तो यह सिर्फ एक खिलाड़ी की कीमत नहीं थी, बल्कि संघर्ष, विश्वास और बलिदान की जीत थी.

क्रिकेटर कार्तिक शर्मा के संघर्ष की कहानी, देखें वीडियो (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: भरतपुर के कार्तिक शर्मा का टी-20 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए राजस्थान की सीनियर क्रिकेट टीम में चयन

ट्यूशन की आमदनी, लेकिन सपने करोड़ों के: जिला क्रिकेट संघ के सचिव शत्रुघ्न तिवारी ने बताया कि कार्तिक का सफर आसान नहीं था. दारापुर गांव में रहने वाले उनके पिता मनोज शर्मा ट्यूशन पढ़ाकर परिवार चलाते. बेटे के क्रिकेट करियर के लिए उन्होंने अपनी दुकानें तक बेच दीं और करीब 27 लाख रुपए का कर्ज उठाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी. मां आशा सहयोगिनी हर मुश्किल में ढाल बनकर खड़ी रहीं. परिवार ने अभाव देखे, लेकिन कार्तिक के सपनों को टूटने नहीं दिया.

Celebrations in Bharatpur
भरतपुर में जश्न (ETV Bharat Bharatpur)

पढ़ें: भरतपुर के कार्तिक शर्मा का कमाल, रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में जड़ा शतक

शहर में जश्न, आंखों में आंसू: खबर फैलते ही भरतपुर में जश्न उमड़ पड़ा. लक्ष्मण मंदिर चौराहे पर जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारी और क्रिकेट प्रेमी इकट्ठा हुए. आतिशबाजी हुई, मिठाइयां बंटी और मोबाइल की स्क्रीन पर कार्तिक और उनके पिता से वीडियो कॉल पर जुड़कर बधाइयों का सिलसिला चला. वीडियो कॉल में कार्तिक शर्मा और उनके पिता मनोज शर्मा की आंखें नम थीं. यह खुशी के साथ वर्षों की तपस्या का भावुक पल था.

पढ़ें: भरतपुर के कार्तिक शर्मा और आकाश सिंह का रणजी ट्रॉफी के लिए राजस्थान टीम में चयन

ग्राउंड से रणजी और अब आईपीएल: तिवारी ने बताया कि कार्तिक बचपन से ही जिला क्रिकेट संघ के संपर्क में रहे. हर स्तर पर उन्होंने अपने खेल से पहचान बनाई. आईपीएल ट्रायल में भी उनकी ताकतवर बल्लेबाजी और लंबी हिटिंग क्षमता ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया.

कार्तिक ने सीढ़ी दर सीढ़ी तय किया बड़ा मुकाम:

  • अंडर-14
  • अंडर-16
  • अंडर-19
  • सीनियर क्रिकेट
  • रणजी ट्रॉफी

कार्तिक का बड़ा भाई मेडिकल का छात्र है, जबकि छोटा भाई भी क्रिकेट में राज्य स्तर तक खेल चुका है. यह सफलता सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उस परिवार की है जिसने हालात से हार मानने से इनकार कर दिया.

