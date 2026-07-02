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रांची में मनाई गई होम्योपैथी के जनक डॉ. हैनीमेन की पुण्यतिथि, कहा- गहन और संपूर्ण विज्ञान है होम्योपैथिक पद्धति

डॉ. सैमुअल हैनीमेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते चिकित्सक ( Etv Bharat )

रांची: झारखंड होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की रांची ईकाई के तत्वावधान गुरूवार को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉ. सैमुअल हैनीमेन की पुण्यतिथि सादगी और श्रद्धापूर्वक मनाई गई. रांची के अपर बाजार में झारखंड होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. जीतू चरण राम, JHMA रांची के संयोजक डॉ. अरविंद सहित कई होम्योपैथिक चिकित्सकों ने भाग लिया.

होम्योपैथिक पद्धति के जनक थे डॉ. सैमुअल हैनीमेन

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व विधायक डॉ. जीतू चरण राम ने डॉ. सैमुअल हैनीमेन की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए. इस मौके पर उन्होंने कहा कि जर्मनी में डॉ. सैमुअल हैनीमेन का जन्म हुआ था, उन्होंने दुनिया के कई देशों का भ्रमण किया और बीमारी के साथ उनके इलाज की होम्योपैथिक पद्धति का आविष्कार भी किया. पूर्व विधायक ने कहा कि लोगों तक गुणवत्तापूर्ण इलाज की सुविधा पहुंचाकर ही डॉ. सैमुअल हैनीमेन को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है.

जानकारी देते हुए पूर्व विधायक पूर्व विधायक डॉ. जीतू चरण राम एवं चिकित्सक (Etv Bharat)

होम्योपैथिक पद्धति के इलाज से लोग रहे हैं लाभान्वित: डॉ. अरविंद

इस मौके पर संगठन के प्रदेश संयोजक डॉ. अरविंद ने भी डॉ. सैमुअल हैनीमेन के जीवन पर विस्तार से प्रकाश डाला. उन्होंने कहा कि होम्योपैथिक पद्धति के इलाज से आज देश और दुनिया की बड़ी आबादी लाभान्वित हो रही है. उन्होंने कहा कि तमाम बाधाओं के बावजूद होम्योपैथ आगे बढ़ रहा है और लोगों के दिल में जगह बना रहा है, तो इसकी एकमात्र वजह ये है कि यह एक गहन और संपूर्ण विज्ञान है.