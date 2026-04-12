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सुलतानपुर में दरोगा के पिता की हत्या; घर के बरामदे में सो रहे थे, कनपटी पर मारी गोली

अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

विजय प्रताप सिंह (फाइल फोटो)
विजय प्रताप सिंह (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 12, 2026 at 9:50 PM IST

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सुलतानपुर : जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलगरा गांव में शनिवार की देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों के मुताबिक, मृतक विजय प्रताप सिंह (55) रात करीब एक से डेढ़ बजे अपने घर के बरामदे में सो रहे थे. इस दौरान विजय प्रताप की कनपटी पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर परिजन जाग गए और शोर मचाया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारु निगम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाया. घटनास्थल पर पुलिस को दीवार पर खून के छींटे भी मिले हैं.

परिजनों के मुताबिक, विजय प्रताप सिंह की छोटी बेटी की शादी तय थी. शादी की तैयारियां चल रहीं थीं. विजय प्रताप का बड़ा बेटा कानपुर में दरोगा के पद पर तैनात है. पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है.

अपर पुलिस अधीक्षक अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों से मिली तहरीर के मुताबिक, अज्ञात पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. परिजनों के शक के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पुलिस पूछताछ कर रही है, फिलहाल पुलिस हर पहलू की तफ्तीश में जुटी है.

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