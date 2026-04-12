ETV Bharat / state

सुलतानपुर में दरोगा के पिता की हत्या; घर के बरामदे में सो रहे थे, कनपटी पर मारी गोली

सुलतानपुर : जिले के जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बेलगरा गांव में शनिवार की देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. घर के बाहर सो रहे एक अधेड़ व्यक्ति की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

परिजनों के मुताबिक, मृतक विजय प्रताप सिंह (55) रात करीब एक से डेढ़ बजे अपने घर के बरामदे में सो रहे थे. इस दौरान विजय प्रताप की कनपटी पर गोली मार दी और मौके से फरार हो गए. गोली की आवाज सुनकर परिजन जाग गए और शोर मचाया, लेकिन तब तक हमलावर फरार हो चुके थे. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक चारु निगम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाया. घटनास्थल पर पुलिस को दीवार पर खून के छींटे भी मिले हैं.

परिजनों के मुताबिक, विजय प्रताप सिंह की छोटी बेटी की शादी तय थी. शादी की तैयारियां चल रहीं थीं. विजय प्रताप का बड़ा बेटा कानपुर में दरोगा के पद पर तैनात है. पुलिस मामले की गहराई से जांच में जुटी है.