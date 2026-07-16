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पांच बच्चों की मां 5 बच्चों के पिता के साथ फरार, जेवर और नकदी भी ले गई

पीड़ित पति न्याय की आस लेकर पुलिस की चौखट पर चक्कर काटने को मजबूर, लंबे समय से चल रहा था प्रेम प्रसंग.

प्रेमी संग विवाहिता फरार
प्रेमी संग विवाहिता फरार (Photo Credit:ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 9:49 AM IST

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बस्ती: लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बगही गांव में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. यहां पांच बच्चों की मां, पांच बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई. घटना ने जहां पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है. वहीं पीड़ित पति न्याय की आस लेकर पुलिस की चौखट पर चक्कर काटने को मजबूर है.

लालगंज थाना क्षेत्र के बगही गांव निवासी पीड़ित पति गतिराम ने कुदरहा पुलिस चौकी में एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी लक्ष्मीना देवी को गांव का ही संजय बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. यह घटना बीते 12 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग तीन बजे की बताई जा रही है.

हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी संजय खुद पांच बच्चों का पिता है, जबकि लक्ष्मीना देवी भी पांच बच्चों की मां है. आरोपी संजय पीड़ित की पत्नी के साथ-साथ उसकी तीन नाबालिग बेटियों को भी अपने साथ ले गया है.

घटना के बाद से दोनों परिवारों के मासूम बच्चे और परिजन गहरे सदमे में हैं. पीड़ित पति गतिराम ने पुलिस को बताया कि फरार होते समय उसकी पत्नी लक्ष्मीना देवी घर में रखी 50,000 रुपये की नगद राशि, मोबाइल फोन और कीमती सोने-चांदी के गहने भी अपने साथ समेट ले गई है. पीड़ित ने बताया कि उसने अपने स्तर पर दोनों की काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो अंततः उसने कानून की शरण ली.

गतिराम का यह भी गंभीर आरोप है कि इस मामले की शिकायत करने और पत्नी की तलाश करने पर उसे और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. धमकी मिलने के बाद से पीड़ित का पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है.

पीड़ित ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई है कि मामले की गहनता से जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाए और उसकी नाबालिग बेटियों व नकदी को सुरक्षित वापस कराया जाए.

आरोप है कि दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था. पीड़ित का आरोप है कि आरोपी संजय उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहा है. उसने पुलिस से पत्नी की बरामदगी और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. घटना ने पूरे गांव को हैरान कर दिया है. सबसे बड़ा सवाल उन दस मासूम बच्चों को लेकर उठ रहा है, जिनके सिर से माता-पिता का साया एक साथ दूर हो गया है. गांव में हर जुबान पर इसी घटना की चर्चा है.

फिलहाल पुलिस उपाधीक्षक कुलदीप सिंह बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस अजीबोगरीब प्रेम प्रसंग की चर्चा वर्तमान में पूरे लालगंज और कुदरहा क्षेत्र के गांवों में जोरों पर है. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

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