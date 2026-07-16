ETV Bharat / state

पांच बच्चों की मां 5 बच्चों के पिता के साथ फरार, जेवर और नकदी भी ले गई

बस्ती: लालगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बगही गांव में रिश्तों को तार-तार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है. यहां पांच बच्चों की मां, पांच बच्चों के पिता के साथ फरार हो गई. घटना ने जहां पूरे इलाके के लोगों को हैरान कर दिया है. वहीं पीड़ित पति न्याय की आस लेकर पुलिस की चौखट पर चक्कर काटने को मजबूर है.

लालगंज थाना क्षेत्र के बगही गांव निवासी पीड़ित पति गतिराम ने कुदरहा पुलिस चौकी में एक लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए त्वरित कानूनी कार्रवाई की मांग की है. पीड़ित का आरोप है कि उसकी पत्नी लक्ष्मीना देवी को गांव का ही संजय बहला-फुसलाकर भगा ले गया है. यह घटना बीते 12 जुलाई 2026 को दोपहर लगभग तीन बजे की बताई जा रही है.



हैरान करने वाली बात यह है कि आरोपी संजय खुद पांच बच्चों का पिता है, जबकि लक्ष्मीना देवी भी पांच बच्चों की मां है. आरोपी संजय पीड़ित की पत्नी के साथ-साथ उसकी तीन नाबालिग बेटियों को भी अपने साथ ले गया है.

घटना के बाद से दोनों परिवारों के मासूम बच्चे और परिजन गहरे सदमे में हैं. पीड़ित पति गतिराम ने पुलिस को बताया कि फरार होते समय उसकी पत्नी लक्ष्मीना देवी घर में रखी 50,000 रुपये की नगद राशि, मोबाइल फोन और कीमती सोने-चांदी के गहने भी अपने साथ समेट ले गई है. पीड़ित ने बताया कि उसने अपने स्तर पर दोनों की काफी खोजबीन की, लेकिन जब कोई सुराग नहीं मिला तो अंततः उसने कानून की शरण ली.



गतिराम का यह भी गंभीर आरोप है कि इस मामले की शिकायत करने और पत्नी की तलाश करने पर उसे और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं. धमकी मिलने के बाद से पीड़ित का पूरा परिवार खौफ के साए में जीने को मजबूर है.