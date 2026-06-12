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बांदा: थाने में पुलिस के सामने ही हैवान बन गया पिता, ताबड़तोड़ चाकू मारकर की बेटी की निर्मम हत्या, हैरान कर देगी वजह

पुलिस के सामने ही हैवान बन गया पिता, ताबड़तोड़ चाकू मारकर की बेटी की निर्मम हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

बांदा: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां थाना परिसर के भीतर ही एक पिता ने अपनी सगी बेटी पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. थाने के सुरक्षित घेरे के अंदर हुई इस वारदात से परिसर में मौजूद पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है. पुलिस के सामने ही हैवान बन गया पिता, ताबड़तोड़ चाकू मारकर की बेटी की निर्मम हत्या (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, 18 मई को बदौसा थाने में बरछा गांव के रहने वाले सत्य कुमार चौहान ने सूचना दी कि उनकी 19 वर्षीय बेटी को पड़ोस में रहने वाला एक लड़का अपने साथ भगा ले गया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और युवती की तलाश करने लगी. पुलिस ने शुक्रवार को युवती को सकुशल बरामद कर थाने ले आई. अब उसे परिजनों को सौंपना था, इसलिए युवती के माता-पिता को भी थाने बुलाया था.