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पिता ने शराब के नशे में की बेटे की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस

साहिबगंज में एक शराबी पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी.

FATHER MURDERED HIS SON
मौके पर पहुंची पुलिस (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 27, 2026 at 12:29 PM IST

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साहिबगंज: रांगा थाना क्षेत्र के विशनपुर गांव में एक शराबी पिता ने अपने इकलौते पुत्र की हत्या कर दी. हत्या की खबर सुनकर गांव में दहशत का माहौल है. घटना से एक दिन पहले पुत्र से झगड़ा करने के बाद बुजुर्ग पिता मुजाहिरूल घर से चला गया था. रविवार की रात में वह शराब पीकर आया और सोए हुए 22 वर्षीय इकलौते पुत्र सफीकुल को कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी. इसके बाद वह कुल्हाड़ी लेकर सो रही पत्नी को मारने जा रहा था. तभी बेटी ने यह देख लिया और शोर मचाया. जिसके बाद वह मौके से भाग गया.

घर में मौजूद अन्य लोग आसपास के लोगों की मदद से सफीकुल को इलाज के लिए कल्याण अस्पताल केंदुआ ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टर ने रेफर कर दिया. इसके बाद परिजन उसे लेकर बरहड़वा सीएचसी पहुंचे, जहां डाक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल बाहर ले जाने को कहा. इसके बाद उसे लेकर बीडीएच फरक्का ले गए और वहां से भी डाक्टरों ने रेफर कर दिया. जिसके बाद जंगीपुर ले जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया

सूचना मिलने पर सोमवार की सुबह पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया है. बताया जा रहा है कि सफीकुल दो भाई था. बड़े भाई की करीब आठ साल पूर्व महाराजपुर में ट्रेन से कटने से मौत हो गई थी. उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी. चार बहन है, जिनमें तीन की शादी हो चुकी है. सफीकुल की शादी नहीं हुई थी. ग्रामीणों के मुताबिक मुजाहिरूल अक्सर दारू पीकर घर में झगड़ा करता था. बेटा व पत्नी दारू पीने का विरोध करते थे. इसी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया.

मामले को लेकर रांगा थाना प्रभारी अखिलेश यादव ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है. आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं. बहुत जल्द आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा. शव को पोस्टमार्टम के लिए राजमहल भेजा गया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया जाएगा.

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