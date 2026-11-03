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पिता बना बेटे का कातिल, कुदाल से हमला कर उतारा मौत के घाट

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को बोबरो गांव के सिया टोली में देवनाथ उरांव ने विवाद होने पर अपने ही बेटे नितेश उरांव पर कुदाल से हमला कर दिया. हमले में नितेश की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद नरकोपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता देवनाथ उरांव को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल भी जब्त कर लिया गया है.

मामूली विवाद बन गया हत्या का कारण

ग्रामीणों ने बताया कि मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पिता ने अपने ही बेटे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. बेड़ो डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पिता के द्वारा बेटे की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. हत्या किन वजहों से की गई इसकी तफ्तीश की जा रही है.