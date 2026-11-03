ETV Bharat / state

पिता बना बेटे का कातिल, कुदाल से हमला कर उतारा मौत के घाट

रांची में एक पिता ने अपने बेटे की कुदाल से हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

FATHER MURDERED HIS SON IN RANCHI
नरकोपी थाना, रांची (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 3, 2026 at 1:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः नरकोपी थाना क्षेत्र के बोबरो गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे की कुदाली से वार कर हत्या कर दी. मंगलवार को हुई इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नितेश उरांव के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पिता का नाम देवनाथ उरांव है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, मंगलवार को बोबरो गांव के सिया टोली में देवनाथ उरांव ने विवाद होने पर अपने ही बेटे नितेश उरांव पर कुदाल से हमला कर दिया. हमले में नितेश की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद नरकोपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता देवनाथ उरांव को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल भी जब्त कर लिया गया है.

मामूली विवाद बन गया हत्या का कारण

ग्रामीणों ने बताया कि मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पिता ने अपने ही बेटे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. बेड़ो डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पिता के द्वारा बेटे की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. हत्या किन वजहों से की गई इसकी तफ्तीश की जा रही है.

TAGGED:

MURDER IN RANCHI
पिता ने बेटे की हत्या की
FATHER MURDERED HIS SON IN RANCHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.