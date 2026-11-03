पिता बना बेटे का कातिल, कुदाल से हमला कर उतारा मौत के घाट
रांची में एक पिता ने अपने बेटे की कुदाल से हत्या कर दी, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : November 3, 2026 at 1:46 PM IST
रांचीः नरकोपी थाना क्षेत्र के बोबरो गांव में एक पिता ने अपने ही बेटे की कुदाली से वार कर हत्या कर दी. मंगलवार को हुई इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान नितेश उरांव के रूप में हुई है, जबकि आरोपी पिता का नाम देवनाथ उरांव है.
क्या है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, मंगलवार को बोबरो गांव के सिया टोली में देवनाथ उरांव ने विवाद होने पर अपने ही बेटे नितेश उरांव पर कुदाल से हमला कर दिया. हमले में नितेश की मौत हो गई. घटना की सूचना मिलने के बाद नरकोपी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता देवनाथ उरांव को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया कुदाल भी जब्त कर लिया गया है.
मामूली विवाद बन गया हत्या का कारण
ग्रामीणों ने बताया कि मामूली विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि पिता ने अपने ही बेटे की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी. बेड़ो डीएसपी दीपक कुमार ने बताया कि पिता के द्वारा बेटे की हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया. हत्या किन वजहों से की गई इसकी तफ्तीश की जा रही है.
ये भी पढ़ें-
रांची पुलिस ने पिठौरिया मर्डर केस का किया खुलासा, होटल मालिक समेत दो गिरफ्तार, वजह कर देगी हैरान
रांची में राजस्व कर्मी लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड का खुलासा, जमीन के नामांतरण आवेदन खारिज होने से नाराज थे आरोपी
लक्ष्मीकांत मुंडा हत्याकांड पर भाजपा का अल्टीमेटम, एक सप्ताह में गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा चरणबद्ध आंदोलन