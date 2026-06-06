बिहार में मातम में बदली शादी की खुशियां, हरियाणा से आए पिता की गला रेतकर हत्या
सिवान में सो रहे शख्स की गला रेतकर हत्या कर दी गई है. 19 जून को उनके बेटे की शादी होनी थी. पढ़ें..
Published : June 6, 2026 at 2:01 PM IST
सिवान: बिहार के सिवान में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गई, जब रात को सो रहे दूल्हे के पिता की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. मामला सिसवन थाना क्षेत्र के सईपुर गांव का है.
पिता की गला रेतकर हत्या: घटना के संबंध में बताया जाता है कि हरियाणा के रहने वाले सोहन राम शुक्रवार को सिवान के सिसवन थाना क्षेत्र के सईपुर गांव में अपने ससुराल पहुंचे थे. मिली जानकारी के अनुसार सोहन राम के बेटे की शादी इसी माह जून में 19 तारीख को होनी थी.
बचाव-बचाव की आई आवाज- मृतक की पत्नी: पिता, बेटे की शादी की तैयारियों में जुटे थे. उनकी पत्नी ने बताया कि देर रात जब बरामदे में वह सो रहे थे, तभी अचानक कुछ अपराधियों ने गला रेत कर उनकी हत्या कर दी. अचानक देर रात में बचाव-बचाव की आवाज आई.
"जब हम लोग दरवाजा खोलकर उनके पास गए, तब तक अपराधी भागने लगे. तीन की संख्या में अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है."- मृतक की पत्नी
बेटी की शादी में आए थे पिता: सोहन राम को इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस घटना ने परिवार को तोड़ कर रख दिया है. एक हफ्ते बाद पुत्र की शादी होने वाली थी, उसके पहले पिता की अर्थी निकलना परिवार को गहरा चोट पहुंचा रहा है.
FSL की टीम कर रही जांच: आसपास के लोगों की ने इसकी सूचना पुलिस को दी. घटनास्थल पर सिसवन थाने की पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं FSL की टीम भी मामले की जांच कर रही है.
"अज्ञात अपराधियों ने हत्या की है. मामले की जांच की जा रही है."- पूरन कुमार झा, एसपी, सिवान
सड़क जाम कर प्रदर्शन: वहीं घटना के बाद से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है. शव को सड़क पर रखकर कई घंटे तक यातायात बाधित किया गया. नाराज लोग अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं. प्रशासन के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा किसी तरह समझा बुझाकर मामले को शांत कराया गया है.
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