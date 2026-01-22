ETV Bharat / state

लखनऊ में बेटों ने फावड़े से पिता को उतारा मौत के घाट, हादसा दिखाने के लिए लाश गड्ढे में फेंकी

ई-रिक्शे के नीचे दबायी लाश: एडिसीपी नार्थ रिसभ रुड़वाल ने बताया कि ​पुलिस की पूछताछ में बड़े बेटे रूपलाल (20) और उसके नाबालिग भाई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. पिता अर्जुन पाल को शराब और गांजे की लत थी. वह अक्सर घर में मारपीट करता था. सोमवार शाम नशे में उन्होंने रूपलाल को पीटा था.

लखनऊ: मलिहाबाद थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा ड्राइवर अर्जुन पाल की संदिग्ध मौत का पुलिस ने गुरुवार को खुलासा कर दिया. दो बेटों ने मिलकर फावड़े से उनकी हत्या कर दी. आरोपियों ने शव को नहर की पटरी के पास ई-रिक्शा के नीचे दबा दिया था, ताकि यह दुर्घटना लगे.

प्लान करके उतारा मौत के घाट: इससे नाराज होकर बेटों ने उन्हें खत्म करने का प्लान बनाया. रात करीब 3:30 बजे जब पिता सो रहे थे, तब बेटों ने फावड़े से उनकी कनपटी पर ताबड़तोड़ वार कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया. हत्या को हादसे का रूप देने के लिए बेटों ने शव को ई-रिक्शे में लादा और नबीनगर नहर पुलिया के पास एक गड्ढे में ले जाकर ई-रिक्शा के नीचे दबा दिया.

पत्नी की तहरीर पर मामला दर्ज: ​मंगलवार सुबह जब अर्जुन का शव मिला, तो पत्नी शिवरानी ने इसे सड़क हादसा बताने की कोशिश की. ग्रामीणों को परिवार के व्यवहार पर शक हुआ. ​पत्नी और बेटों के चेहरे पर मौत का कोई गम नहीं था. ​ग्रामीणों ने घर जाकर देखा, तो कमरे में फर्श पर खून के निशान मिले. ​ग्रामीणों ने तुरंत कमरे में ताला लगाया और पुलिस को सूचना दी.

खून से सना फावड़ा बरामद: पुलिस ने जब ताला खोला, तो अंदर का नजारा देख दंग रह गई. मलिहाबाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खून से सना फावड़ा बरामद कर लिया है. जांच में सामने आया है कि वारदात के समय पत्नी पीछे के कमरे में सो रही थी. हत्या में उनकी भूमिका नहीं पाई गई है. पुलिस ने रूपलाल और उसके नाबालिग भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

