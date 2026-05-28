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राजस्थान में शादी नहीं करने की जिद, नाराज पिता ने ले ली अपनी बेटी की जान!

गढ़वा पुलिस ने नाबालिग लड़की के शव बरामदगी मामले का खुलासा कर दिया है.

Father Murder Daughter in Garhwa
केतार थाना भवन (गढ़वा) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 28, 2026 at 9:00 PM IST

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गढ़वाः जिला में केतार थाना की पुलिस ने पिछले दिनों नाबालिग लड़की का शव मिलने का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, लड़की को उसके पिता ने ही राजस्थान में शादी नहीं करने की जिद से खफा होकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. इसके बाद बेटी के शव को कमरे में बंद कर वह राजस्थान फरार हो गया था. यह जानकारी एसडीपीओ सत्येन्द्र नारायण सिंह ने दी. वे गुरुवार को अपने कार्यकाल कक्ष में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे.

जानकारी देते एसडीपीओ (ETV Bharat)

एसडीपीओ ने बताया कि गत 19 मई को केतार थाना क्षेत्र के परती कुशवानी गांव निवासी निर्मल सिंह के घर से दुर्गंध निकलने की खबर मिली थी. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर निर्मल सिंह के पुत्र अविनाश कुमार सिंह के समक्ष घर का ताला खोला गया तो पता चला कि निर्मल सिंह की 17 वर्षीय पुत्री मृत अवस्था में मिली. लड़की के भाई अविनाश के फर्द बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज किया गया.

एसडीपीओ ने बताया कि घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुये एसपी के निर्देश पर उनके नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया. छापेमारी दल के द्वारा तकनीकी सहायता एवं मानवीय सूचना के आधार पर पता चला कि इस कांड के प्राथमिक अभियुक्त निर्मल सिंह घटना करने के बाद राजस्थान भाग गया, जो अपने बचाव के लिये जमानत कराने को लेकर गढ़वा आने वाला है.

उन्होंने बताया कि 27 मई को तकनीकी सहायता एवं मानवीय सूचना के आधार पर पता चला कि उत्तर प्रदेश से होकर खरौंधी के रास्ते निर्मल सिंह नगर ऊंटारी जा रहा है. जिसके आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुये खरौंधी थाना क्षेत्र के बजरमरवा के पास पहुंचने पर देखा गया कि निर्मल सिंह पैदल आ रहा है. निर्मल सिंह की नजर जैसे ही पुलिस गाड़ी पर पड़ी तो वह भागने लगा. पुलिस बल के सहयोग से निर्मल सिंह को दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया गया. नाम पता पूछने पर खुद को निर्मल सिंह बताया, साथ ही उसने अपना अपराध स्वीकार किया. पुलिस निर्मल सिंह को गिरफ्तार कर थाना लाकर विस्तृत पूछताछ की.

एसडीपीओ ने बताया कि निर्मल सिंह से पूछताछ के दौरान उसने पुलिस को बताया कि वह अपनी बेटी की शादी राजस्थान में रहने वाले एक लड़का से तय किया था. लड़की वहां शादी नहीं करना चाहती थी और वह अपने घर परती कुशवानी में ही रहना चाहती थी. वह अपनी बेटी को राजस्थान ले जाने के लिये घर आया था लेकिन बेटी नहीं जाने की जिद पर अड़ी रही. इसी से गुस्सा होकर निर्मल सिंह ने अपनी बेटी को सोये हुये अवस्था में गला दबा कर हत्या कर दी और घर में ताला बंद कर फरार हो गया.

उन्होंने बताया कि पुलिस ने निर्मल सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ के साथ भवनाथपुर के पुलिस इंस्पेक्टर गुलाब सिंह, श्रीबंशीधर नगर के पुलिस इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार आजाद, केतार के थाना प्रभारी अरुण कुमार रवानी, पुअनि आदित्य ठाकुर, चंदन कुमार साह आदि मौजूद रहे.

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