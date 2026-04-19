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शर्मनाक ! पिता पर 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप, मां की शिकायत पर पुलिस ने भेजा जेल

वाराणसी : वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में मानवता को तार-तार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पिता ने शराब के नशे में अपनी 9 साल की बेटी से दुष्कर्म का वारदात को अंजाम दिया है. घटना के बाद आरोपी की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है.

जानकारी के अनुसार मामला चौबेपुर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते शुक्रवार को एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उसका आरोप है कि उसके पति ने शराब के नशे में अपनी नौ साल की बेटी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है. जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्रवाई में जुट गई.



चौबेपुर थाना प्रभारी ने वीरेंद्र सोनकर ने बताया कि पति-पत्नी में आपसी झगड़ा के बाद पति ने शराब पी ली थी. पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने शराब पीकर 9 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. फिलहाल पत्नी की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.

