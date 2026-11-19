बच्ची को अनजान के पास छोड़ सामान लेने गया पिता, वापस आया तो दोनों नहीं मिले, पुलिस ने ऐसे ढूंढ निकाला
पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों को ट्रांसपोर्ट नगर में रुकवाकर चेक किया, तो एक बस में बुजुर्ग महिला मिली.
Published : November 19, 2026 at 5:24 PM IST
जयपुर : राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे शख्स को अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना भारी पड़ गया. उसने पहले अनजान व्यक्ति के साथ बैठकर शराब पी और अपनी ढाई साल की बच्ची को उसके पास छोड़कर सामान लेने चला गया. इधर, कुछ देर इंतजार करने पर बच्ची का पिता नहीं लौटा, तो वह व्यक्ति बच्ची को अपने साथ घर लेकर चला गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल दस्तयाब कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना 18 नवंबर की रात करीब 11:15 बजे की है. पुलिस ने रात करीब 2 बजे बच्ची को बरामद कर उसे अपने साथ ले जाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया.
जयपुर से हाथरस जा रहा था : जयपुर पश्चिम डीसीपी प्रशांत किरण ने बताया कि हाथरस (उत्तर प्रदेश) निवासी मनोज कुमार जाटव अपनी ढाई साल की बच्ची को लेकर रूपनगढ़ (अजमेर) से अपने गांव जा रहा था. हाथरस जाने वाली बस के लिए वह जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा था. उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी. वहीं, उसकी मुलाकात छर्रा (उत्तर प्रदेश) निवासी पप्पू जाटव (39) से हुई. जो जयपुर में मुरलीपुरा थाना इलाके में बजरंग कॉलोनी में किराए के मकान में रहता है. आपस में बातचीत के बाद दोनों ने वहीं बैठकर शराब पी. इसके बाद मनोज अपनी बच्ची को पप्पू के पास छोड़कर कुछ सामान लेने चला गया.
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बच्ची के पिता ने पुलिस कंट्रोल रूम पर दी सूचना : मनोज कुछ समय बाद सामान लेकर वापस आया, तो सामने पप्पू और उसकी बच्ची वहां नहीं मिले. उसने तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम पर इसकी सूचना दी. पुलिस कंट्रोल रूम से जानकारी मिलने पर सिंधी कैंप थानाधिकारी वंदना नरूला टीम के साथ मौके पर पहुंची और अनजान व्यक्ति (पप्पू जाटव) के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया. घटना की जानकारी मिलने पर डीसीपी भी मौके पर पहुंचे. बस स्टैंड के सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में वह व्यक्ति एक बुजुर्ग महिला के साथ नजर आया. जिसके बारे में पड़ताल की, तो पता चला की वह बुजुर्ग महिला उत्तर प्रदेश जाने वाली बस में बैठी थी.
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बस रुकवाकर महिला से पूछताछ में मिली जानकारी : पुलिस ने उत्तर प्रदेश जाने वाली बसों को ट्रांसपोर्ट नगर में रुकवाकर चेक किया, तो एक बस में वह महिला मिली. जिससे पूछताछ में सामने आया कि उसका बेटा पप्पू जाटव उसे बस में बिठाने सिंधी कैंप आया था. पप्पू जाटव के बारे में पुलिस ने जानकारी जुटाई, तो उसके जयपुर में बैनाड़ रोड पर किराए के मकान में रहने की जानकारी मिली. इस पर मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील से समन्वय कर बैनाड़ रोड पर बजरंग कॉलोनी में डोर टू डोर सर्च अभियान चलाया. जहां वह अपने किराए के मकान में बच्ची के साथ मिला. पुलिस ने बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया और पप्पू जाटव को गिरफ्तार कर लिया.
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जयपुर में पत्नी और बच्चों के साथ रहता है पप्पू : बच्ची को सकुशल बरामद करने में सिंधी कैंप थाना पुलिस के अलावा मुरलीपुरा थानाधिकारी वीरेंद्र कुरील और ट्रांसपोर्ट नगर थानाधिकारी छोटेलाल की अहम भूमिका रही. पूछताछ में पप्पू जाटव ने बताया कि वह अपनी मां को बस में बिठाने आया था. उसे मनोज मिला और दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. मनोज अपनी बच्ची को उसके पास छोड़कर कुछ सामान लेने गया और काफी देर तक लौटा नहीं. इसके चलते वह बच्ची को लेकर अपने घर चला गया. जहां वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है.
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