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बच्ची को अनजान के पास छोड़ सामान लेने गया पिता, वापस आया तो दोनों नहीं मिले, पुलिस ने ऐसे ढूंढ निकाला

सिंधी कैंप बस स्टैंड थाना ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर : राजधानी जयपुर में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रहे शख्स को अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना भारी पड़ गया. उसने पहले अनजान व्यक्ति के साथ बैठकर शराब पी और अपनी ढाई साल की बच्ची को उसके पास छोड़कर सामान लेने चला गया. इधर, कुछ देर इंतजार करने पर बच्ची का पिता नहीं लौटा, तो वह व्यक्ति बच्ची को अपने साथ घर लेकर चला गया. पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को सकुशल दस्तयाब कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. यह घटना 18 नवंबर की रात करीब 11:15 बजे की है. पुलिस ने रात करीब 2 बजे बच्ची को बरामद कर उसे अपने साथ ले जाने वाले शख्स को गिरफ्तार किया.