ETV Bharat / state

प्रेम प्रसंग के शक में पिता ने बेटी को चाकू से गोदा; युवती की हालत गंभीर

परिजनों के अनुसार युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग था. कई बार अल्ताफ युवती समझाने की कोशिश की थी

पिता ने बेटी पर किया चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले
पिता ने बेटी पर किया चाकू से किए ताबड़तोड़ हमले (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 16, 2026 at 9:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपनी बेटी पर प्रेम प्रसंग के शक में धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद पिता मौके से फरार हो गया. घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. वहीं, पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, दौराला थाना क्षेत्र के रुहासा गांव में शुक्रवार को एक पिता ने अपनी बेटी को प्रेमी के साथ देखा तो वे आग बबूला हो गया. जब युवती घर पहुंची तो पिता ने उसपर चाकू से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ हमले किए. जब युवती चिल्लाने लगी तो पिता उसे लहूलुहान करके फरार हो गया. इसके बाद घायल युवती को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है. जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि शुक्रवार की सुबह पुलिस को एक युवती पर हमला करने की जानकारी मिली थी. जब पुलिस मौके पर पहुंची तो जानकारी मिली कि अल्ताफ नाम के व्यक्ति ने खुद ही अपनी बेटी पर चाकूओ से हमला किया था. फिलहाल पुलिस आरोपी पिता की तलाश में लगातार दबिश दे रही है. वहीं घायल युवती का उपचार किया जा रहा है. परिजनों के अनुसार युवती का एक युवक से प्रेम प्रसंग था. कई बार अल्ताफ युवती समझाने की कोशिश की थी, लेकिन युवती ने सभी बातों को नजरअंदाज कर दिया था.

TAGGED:

MEERUT CRIME NEWS
FATHER ATTACKS DAUGHTER
CRIME NEWS
UP CRIME
FATHER ATTACKS DAUGHTER WITH KNIVES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.