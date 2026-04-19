कानपुर में पिता ने जुड़वां बेटियों का रेता गला, दोनों की दर्दनाक मौत, आरोपी गिरफ्तार
घटना की जानकारी लगते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 19, 2026 at 7:55 AM IST|
Updated : April 19, 2026 at 8:06 AM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रविवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आते ही इलाके के लोग दहल गए. जहां एक पिता ने अपनी ही 11 साल की जुड़वां बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी. कानपुर साउथ के नौबस्ता थाना इलाके में करीब 04.30 बजे डायल 112 को फोन पर इसकी जानकारी मिलती है. सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस के साथ-साथ आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.
डीसीपी साउथ कानपुर दीपेंद्र नाथ चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी डायल 112 में सुबह करीब 4.30 बजे त्रिमूर्ति अपार्टमेंट से एक फोन आता है कि एक पिता ने अपनी नाबालिक बच्चियों जिनकी उम्र 11 साल है, उनकी गला काटकर हत्या कर दी है. वह सूचना पाकर डायल 112 में मौजूद पुलिस त्रिमूर्ति अपार्टमेंट पहुंचती है और वहां के हालात देखकर सहम जाती है.
दिनांक 19.04.2026 को प्रातः लगभग 04:30 बजे यूपी-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना नौबस्ता क्षेत्रान्तर्गत त्रिमूर्ति अपार्टमेंट में एक पिता द्वारा अपनी दो नाबालिग जुड़वा पुत्रियों उम्र करीब (11 वर्ष) की गला काटकर हत्या कर दी गई है।— POLICE COMMISSIONERATE KANPUR NAGAR (@kanpurnagarpol) April 19, 2026
सूचना प्राप्त होते ही पुलिस के वरिष्ठ… pic.twitter.com/C9JHmqhYLR
बाद में मौके पर नौबस्ता पुलिस और आलाधिकारी पहुंचते हैं. साथ ही फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल के लिए मौके पर पहुंचती है. वहां की स्थिति देख आला अधिकारी भी चौंक जाते हैं. जिसके बाद आरोपी पिता को मौके से गिरफ्तार कर लिया जाता है. वहीं दोनों बच्चियों के शव को पंचनामा के बाद पोस्टपार्टम के लिए पुलिस ने भेज दिया है.
पूरे मामले में डीसीपी साउथ दीपेंद्रनाथ चौधरी का यह भी कहना है कि अभी हत्या का स्पष्टीकरण नहीं पता लग पाया है. हमारी टीम हत्या का कारणों का पता लगाने में जुटे है. वहीं घटना की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ मौके पर जुटने लगी है.
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