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कानपुर में पिता ने जुड़वां बेटियों का रेता गला, दोनों की दर्दनाक मौत, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में रविवार की सुबह एक सनसनीखेज घटना सामने आते ही इलाके के लोग दहल गए. जहां एक पिता ने अपनी ही 11 साल की जुड़वां बच्चियों की बेरहमी से हत्या कर दी. कानपुर साउथ के नौबस्ता थाना इलाके में करीब 04.30 बजे डायल 112 को फोन पर इसकी जानकारी मिलती है. सूचना मिलते ही नौबस्ता पुलिस के साथ-साथ आला अधिकारी और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचती है. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों बच्चियों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

डीसीपी साउथ कानपुर दीपेंद्र नाथ चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यूपी डायल 112 में सुबह करीब 4.30 बजे त्रिमूर्ति अपार्टमेंट से एक फोन आता है कि एक पिता ने अपनी नाबालिक बच्चियों जिनकी उम्र 11 साल है, उनकी गला काटकर हत्या कर दी है. वह सूचना पाकर डायल 112 में मौजूद पुलिस त्रिमूर्ति अपार्टमेंट पहुंचती है और वहां के हालात देखकर सहम जाती है.